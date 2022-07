​Do 12 sierpnia można zgłaszać kandydatów do nagrody "Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód". To wyróżnienie dla społeczników i instytucji aktywnie pracujących na rzecz drugiego człowieka. Laureata poznamy we wrześniu w Sopocie.

Ks. Jan Kaczkowski/zdjęcie archiwalne z 2015 roku / Michał Walczak / PAP Podczas gali rozdania nagród, którą zaplanowano 14 września, premierę będzie miał film "Johny", opowiadający o życiu ks. Jana Kaczkowskiego. W tytułową rolę wcielił się Dawid Ogrodnik. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2019 roku. Potem pandemia pokrzyżowała plany organizatorów. Teraz, kiedy jest to możliwe, wydarzenie wraca do Sopotu. Kapituła konkursu szuka społeczników i instytucje, które walczą o równość i godność innych. Osób, które aktywnie pracują na rzecz drugiego człowieka. Nagroda ma pozwolić poznać ich wartościową, a często niedostrzeganą pracę. Jan zdawał sobie sprawę, że przeszkody istnieją, ale zdawał się ich nie dostrzegać. Widział natomiast drugiego człowieka, szczególnie tego potrzebującego czy wykluczonego. Dzisiaj, po dwóch latach przerwy, w ramach nagrody "Okulary ks. Kaczkowskiego" ponownie szukamy osób, które tak jak Jan, pomimo własnych ograniczeń i zewnętrznych trudności, działają na rzecz innych ludzi - podkreśla Ziuk Kaczkowski, ojciec ks. Jana, założyciel Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego. W 2019 roku nagrodę otrzymały trzy osoby. Laureatami zostali: Paweł Grabowski - krakowski chirurg i założyciel Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, który jak podkreśliła kapituła "wbrew przeciwnościom, pomimo odległości i trudnych warunków od 7 lat pomaga swoim hospicyjnym pacjentom godnie odchodzić"; Jolanta Bobińska - założycielka Fundacji Dom w Łodzi, która od kilkunastu lat otacza opieką porzucone przez biologiczne rodziny, chore i niepełnosprawne dzieci oraz Paweł Bilski, który po tym jak w 2013 roku zmarł jego brat Karol, który miał zespół Downa powołał do życia Fundację Oczami Brata. Bardzo się cieszę, że konkurs powraca, że będzie okazją do wyróżnienia osób, które podobnie jak On bezinteresownie wspierają innych i którzy tak jak On "nie widzą przeszkód". Ksiądz Jan wychowywał się w Sopocie, tu mieszkają jego rodzice i rodzeństwo. Był wybitnym mieszkańcem Sopotu, Pucka i Pomorza - mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Kandydatów do nagrody, można zgłaszać do 12 sierpnia poprzez formularz: fundacjakaczkowskiego.org/nagroda. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz 20 tys. zł, nagrodę pieniężną ufundują: miasto Sopot, miasto Puck oraz marszałek województwa pomorskiego. Ks. dr Jan Kaczkowski urodził się w 1977 roku w Gdyni. Mieszkał i uczył się w Sopocie. Swoje kapłańskie życie poświęcił służbie chorym i umierającym. Był założycielem i dyrektorem hospicjum w Pucku. O sprawach ostatecznych mówił z mądrością i humorem. Autorytet, nauczyciel, mentor - nie tylko w dziedzinie bioetyki. Był podziwiany przez wierzących i niewierzących. Zmarł 28 marca 2016 roku na glejaka mózgu. Do końca aktywnie pracował: spotykał się z ludźmi, udzielał sakramentów, głosił kazania i tworzył publikacje. autor: Stanisław Pawłowski Zobacz również: Czy polskie porty poradzą sobie z rozładunkiem i dystrybucją węgla?

