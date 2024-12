Auto wjechało w schody prowadzące do komisariatu policji w Tarnowie w Małopolsce. Kierowca i jadąca z nim kobieta zostali odwiezieni do szpitala.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Policja Tarnów /

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło ok. 19:30. Jak poinformował RMF FM oficer prasowy tarnowskiej policji aspirant sztabowy Paweł Klimek, ze zgłoszenia wynikało, że kierowca renault wjechał w schody prowadzące do komisariatu policji Tarnów-Zachód.

Za kierownicą auta siedział 75-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Razem z nim podróżowała kobieta - powiedział Paweł Klimek.

Oboje trafili do szpitala.

/ Policja Tarnów /

Mężczyzna prawdopodobnie zasłabł za kierownicą.

Trwa ustalanie dokładnych przyczyn zdarzenia.