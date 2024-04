Radny miejski Dominik Jaśkowiec (KO) wyraził gotowość objęcia mandatu poselskiego po Aleksandrze Miszalskim, który w niedzielnej drugiej turze wyborów został wybrany na prezydenta Krakowa. "To będzie dobra synergia z władzami samorządowymi i na pewno moje poselstwo pomoże Krakowowi w tym, żeby to miasto w końcu znalazło swoje miejsce" - stwierdził Jaśkowiec.

Dominik Jaśkowiec podczas sesji Rady Miasta / Art Service / PAP

Jaśkowiec w poniedziałek poinformował o swojej decyzji o gotowości do objęciu mandatu poselskiego. Skoro wyborcy postanowili, że zdobyłem szósty wynik i mam pierwszeństwo w objęciu tego mandatu, to raczej nie będę się ociągał z tym wydarzeniem, ale to pewnie potrwa - powiedział radny.

Jak dodał, zostając posłem będzie mógł nadal realizować swoje zobowiązania programowe, zarówno z wyborów parlamentarnych, jak i samorządowych. Zmienia się tylko płaszczyzna działania, która daje nowe możliwości, do tego żeby zrealizować np. zabezpieczenie Prądnika Czerwonego przed powodzią - to jest taka ważna rzecz dla mnie - zadeklarował Jaśkowiec.

Takich różnych spraw jest trochę, w których poseł może pomóc. To będzie dobra synergia z władzami samorządowymi i na pewno moje poselstwo pomoże Krakowowi w tym, żeby to miasto w końcu znalazło swoje miejsce - podsumował.

Funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie można łączyć m.in. z mandatem posła lub senatora. Aleksander Miszalski, który w niedzielnej drugiej turze wyborów został wybrany na prezydenta Krakowa, przestanie być posłem. W takiej sytuacji marszałek Sejmu zawiadomi kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu.

W wyborach parlamentarnych 2023 r. w okręgu krakowskim (nr 13) KO zdobyła 5 mandatów, kolejny najlepszy wynik na liście - szósty pod względem kolejności - miał Jaśkowiec. Startował on z dziewiątego miejska krakowskiej listy KO, zagłosowały na niego 6903 osoby.

Kim jest Dominik Jaśkowiec?

Jaśkowiec (ur. 1977 r. w Krakowie) od 2010 roku jest radnym miasta Krakowa. W latach 2014-2018 był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa, a w latach 2018-2022 jej przewodniczącym.

Jestem doktorem nauk o polityce i administracji, adiunktem w Instytucie Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wykładowcą Studium im. Pawła Adamowicza Collegium Civitas w Warszawie. Napisał wiele publikacji i artykułów naukowych z zakresu partycypacji społecznej i samorządu terytorialnego, m.in. wydaną w 2022 roku książkę: "Dzielnice Krakowa ich rola i znaczenie w ustroju samorządowym miasta".