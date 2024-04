Wybory samorządowe rozstrzygnięte, ale to nie koniec walki o głosy. Za 48 dni wybory do Parlamentu Europejskiego. W partiach trwają ostatnie prace nad kształtowaniem wyborczych list.

Partie mają czas do 2 maja na ewentualne negocjacje wewnątrz obozów politycznych. Obóz prezydencki zabiega o to, by na listach Prawa i Sprawiedliwości znaleźli się współpracownicy Andrzeja Dudy, między innymi Wojciech Kolarski. W Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Mastalerek mówił, że Kolarski wzmocniłby listy PiS.

Szef Gabinetu Prezydenta RP przyznał, że nie jest zwolennikiem wystawiania w wyborach byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego. Źle o tym myślę. Uważam, że to nie pomoże PiS. Uważam to od wielu lat i konsekwentnie o tym mówię. Mastalerek stwierdził, że ma inną wrażliwość w kwestiach politycznych niż Kurski. Wydaje mi się, że Zjednoczona Prawica może wrócić do władzy, jeżeli będzie się zachowywała odwrotnie niż robi to Jacek Kurski - zaznaczył.

Prezes Kaczyński (...) ma słabość do Jacka Kurskiego. Ostatecznie, gdybym miał obstawiać, to pewnie znajdzie się na listach - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Na listach PiS ma się znaleźć też były prezes Orlenu Daniel Obajtek. To będą decyzje PiS - komentował Mastalerek.

W poniedziałek po południu Prezydium Komitetu Politycznego PiS spotka się, by dyskutować na temat kształtu list na wybory do PE, na wtorek planowane jest spotkanie Komitetu Politycznego, a zatwierdzenie list pod koniec tygodnia.

Rozmowy w PO

O kandydatach do Parlamentu Europejskiego będzie dziś rozmawiać Platforma Obywatelska. Izabela Leszczyna zaznaczyła, że posiedzenie zarządu PO w sprawie list jest pierwszym etapem podejmowania przez partię decyzji o listach partii na wybory do Parlamentu Europejskiego. W przypadku miejsc, gdzie nie zapadła ostateczna decyzja, kto je obsadzi, decyzję podejmie przewodniczący PO Donald Tusk.

Dajemy wolną rękę szefowi partii - powiedziała Leszczyna. W kolejnym kroku na temat list wypowie się rada krajowa partii.

Pewnie więc te fundamentalne kwestie uzgodnione będą dziś, a potem mamy radę krajową. Jest ostatecznym ciałem, które musi powiedzieć: tak, ci ludzie mogą nas reprezentować - wyjaśniła Leszczyna.

Wiceszefowa PO zapewniła, że nie zamierza kandydować do europarlamentu.

Umówiłam się z moim premierem, że biorę odpowiedzialność za bardzo poważny sektor - za ochronę zdrowia. Nie wyobrażam sobie, że po czterech czy pięciu miesiącach mówię obywatelom: przepraszam państwa, idę do Brukseli - powiedziała.

Według nieoficjalnych informacji na listach mają się jednak znaleźć aktualni członkowie Rady Ministrów. W grze mają być takie nazwiska jak: Bartlomiej Sienkiewicz czy Borys Budka. Dlatego po wyborach prawdopodobnie dojdzie do rekonstrukcji rządu.

Biedroń: W sobotę ogłosimy liderki i liderów list Lewicy w wyborach do PE

Partia jest na dobrej drodze do wyborów do Parlamentu Europejskiego. 27 (kwietnia) w najbliższą sobotę, ogłosimy naszych liderów i liderki list. Będziemy mówili o naszym programie. Lewica w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego idzie odświeżona - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń w TVP Info, odpowiadając na pytanie, czy Lewica po słabych wynikach w wyborach samorządowych nie znajduje się "w jakimś dołku".

Zapowiedział, że w sobotę Lewica pokaże "także wizję Polski w Europie wielopokoleniową, bliską ludzi, taką dnia codziennego, która naprawdę interesuje Polki i Polaków".

Biedroń dodał, że chęć startu z list Lewicy w wyborach do PE potwierdzili dwaj byli premierzy, a obecnie europosłowie: Marek Belka i Włodzimierz Cimoszewicz. Według niego, stanowiliby oni część "dream teamu" Lewicy na te wybory.

Myślę, że poza tym, że to będzie połączenie mądrości tych premierów, doświadczenia, ale będzie to także przede wszystkim symboliczna rzecz, bo to właśnie ci premierzy odpowiadali za akcesję Polski do Unii Europejskiej - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Podkreślił, że należy zachęcać do głosowania w nadchodzących wyborach. Trzeba ludziom powiedzieć, że 9 czerwca decydować się będzie los Polski, bo jak Unia Europejska będzie słabsza, to Polska będzie słabsza - stwierdził.

Polacy wybiorą 53 europosłów

Wśród zarejestrowanych komitetów są już m.in.: KKW Lewica, KKW Koalicja Obywatelska, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja Korony Polskiej i KW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - PSL.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE 6-9 czerwca. Polacy 9 czerwca będą wybierać 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.