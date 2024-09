​Odcinek A4 Katowice Kraków bezpłatny dla organizacji wiozących dary dla powodzian - ogłosiła spółka Stalexport Autostrada Małopolska. Zanim jednak skorzystają z darmowego przejazdu... muszą złożyć wniosek. Spółka tłumaczy, że takie rozwiązanie się sprawdziło, a weryfikacja jest konieczna, by zapobiec nadużyciom.

Autostrada A4 / Shutterstock

Organy i instytucje publiczne (rządowe i samorządowe) oraz organizacje pozarządowe wysyłające transport humanitarny do miast, które ucierpiały podczas powodzi, muszą wysłać zgłoszenie minimum 24 godziny przed planowanym przejazdem na e-mail powodz@autostrada-a4.com.pl.

Przedstawiciele Stalexport Autostrada Małopolska tłumaczą, że takie rozwiązanie już było i sprawdziło się w przypadku transportu humanitarnego na Ukrainę.

Organizacje korzystały z takiej możliwości bardzo często, a współpraca szła sprawnie. Uznaliśmy, że podobnej grupie organizacji łatwo będzie stosować znane i sprawdzone rozwiązanie. Dzięki niemu możemy zweryfikować zgłoszenie i wprowadzić pojazd do systemu poboru opłat, co w efekcie usprawnia przejazd - mówi reporterce RMF FM Agacie Guz Rafał Czechowski - rzecznik prasowy spółki.

Jako koncesjonariusz jesteśmy zobowiązani do skrupulatnego rejestrowania bezpłatnych przejazdów na potrzeby rozliczeń ze Skarbem Państwa - dodaje.

Przedstawiciele spółki podkreślają też, że brak weryfikacji mógłby skutkować nadużyciami ze strony kierowców.

Wniosek to jednak nie wszystko. Trzeba jeszcze poczekać na odpowiedź. Wnioski mają być rozpatrywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 - informuje spółka.

Jeśli przejazd z pomocą humanitarną planowany jest podczas weekendu lub w poniedziałek wniosek trzeba wysłać najpóźniej w piątek do g. 16.00.