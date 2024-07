140 spektakli obejrzą widzowie podczas 37. ULICA Festival w Krakowie. Hasło tegorocznej edycji to "Wszystko jest teatrem". Wstęp na festiwal jest wolny.

ULICA Festival / Łukasz Gągulski / PAP

Teatr uliczny w sercu Małopolski

5 lipca w Krakowie rusza 37. ULICA Festival. Artyści z całego świata przyjadą do stolicy Małopolski, prezentować swoje spektakle. Podczas trzech dni festiwalowych odbędzie się ponad 140 przedstawień.



ULICA Festival jest największym tego typu festiwalem teatralnym w naszej części kontynentu. Większość przedstawień odbywa się w otwartej przestrzeni na jednej z największych scen w Europie - krakowskim Rynku. Ale ULICA wychodzi także poza Kraków. Angażujemy małe ośrodki miejskie położone wokół krakowskiej metropolii, takie jak Tarnów, Limanowa i Niepołomice. Jedziemy też na północ Polski, do Ełku i w stronę zachodu - do Konina. Lato to zatem czas, kiedy teatr uliczny - teatr przepiękny, bajkowy­- gości na placach naszych miast - opowiada Jerzy Zoń, Dyrektor Teatru KTO oraz Art Director ULICA Festival.

Na placach i w ogrodach

Podczas 37. ULICY widzowie zobaczą m.in. spektakle teatru tańca i performansu, zarówno polskiej sceny teatralnej, jak i zza granicy. Na festiwalu nie zabraknie również akrobatów, cyrkowców i żonglerów.

Spektakle będzie można obejrzeć na:

Rynku Głównym

Małym Rynku

placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy Galerii Krakowskiej

Dworku Białoprądnickim (ogród)

Rynku Podgórskim

Teatrze KTO (ogród)

Fabrycznej 13

Zespoły artystów z całego świata

Widzowie będą mogli zobaczyć 34 zespoły zagraniczne i polskie. Na plenerowych scenach zaprezentują się m.in. Teatr Snów, Fundacja Sztukmistrze, Teatr Pijana Sypialnia, Teatr z Kapelusza, Surprise Effect, Force, Ana Jordao, Lyapunov, Jay Che Jia Jun, La Belle École, Mr Mustache, Kolektiv Lapso Cirk czy Kwal.



Szczegółowy program festiwalu jest dostępny na stronie Teatru KTO.