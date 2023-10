Ponad 83 centymetry szerokości i ponad 48 centymetrów wysokości - takie wymiary będzie miała karta do głosowania w wyborach do Sejmu w okręgu nr 33, który obejmuje cały obszar województwa świętokrzyskiego. Jak poinformował w RMF MAXX Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, będzie to największa karta wyborcza w kraju.

Wybory parlamentarne - już w niedzielę / Adam Warżawa / PAP W wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym numer 33 jest największa liczba kandydatów w Polsce, 272. Są oni umieszczeniu na dziesięciu listach - wyjaśnił w rozmowie z reporterem RMF MAXX Marcinem Różycem. Oprócz przedstawicieli sześciu ogólnopolskich komitetów wyborczych (zgodnie z wylosowaną kolejnością: 1. Bezpartyjni Samorządowcy, 2 - Trzecia Droga, 3 - Nowa Lewica, 4 - Prawo i Sprawiedliwość, 5 - Konfederacja, 6 - Koalicja Obywatelska), swoich kandydatów wystawią też cztery inne komitety: Polska Jest Jedna, Komitet Liberalna Strajk Przedsiębiorców, Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju oraz Normalny Kraj. Karta w wyborach do Senatu RP będzie już znacznie mniejsza. W tym przypadku województwo świętokrzyskie jest podzielone na trzy okręgi. Do Senatu łącznie mamy 16 kandydatów. Po pięciu w dwóch okręgach, 81 i 82, oraz sześciu kandydatów w okręgu wyborczym nr 83 - dodał Adam Michcik. Michał Michta