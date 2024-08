Na trzech ulicach kieleckiego śródmieścia realizowany jest pilotażowy program remontu dróg w tzw. trybie nakładkowym. Jeśli się sprawdzi - w przyszłym roku miasto wyremontuje jeszcze więcej ulic.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Trzy ulice w kieleckim śródmieściu zostały objęte pilotażowym programem remontu dróg w tzw. trybie nakładkowym.



Jeśli program się sprawdzi, to w przyszłym roku tą metodą remontowanych będzie znacznie więcej ulic, także na peryferiach miasta i osiedlach - powiedziała prezydent miasta Agata Wojda.

Prezydent Kielc tłumaczyła, że większość z prowadzonych obecnie inwestycji realizowana jest z zaangażowaniem środków zewnętrznych.



Każda z nich ma określony reżim wykonania inwestycji, ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu. Staramy się sensownie rozkładać je w czasie, ale priorytetem jest zarówno niezmarnowanie środków, które pozyskaliśmy z zewnątrz, jak również wykonanie inwestycji w dobrej jakości. Stąd czasem następuje wielka kumulacja, która w krótkim okresie jest uciążliwa dla mieszkańców - powiedziała Wojda.



Dodała, że część inwestycji to kompleksowy remont dróg. Ale miasto rozpoczęło także realizację pilotażowego programu remontu nawierzchni w tzw. trybie nakładkowym, w którym priorytetem jest czas wykonania prac. Jako przykład podała ulicę Panoramiczną, znajdującą się w pobliżu dworca autobusowego.



Oczywiście, plac budowy musieliśmy zabezpieczyć wcześniej, ale sam czas wylania nawierzchni to cztery godziny. Było to mniej uciążliwe dla mieszkańców, przez krótszy czas wyłączenie ulicy z ruchu. Prace wykonywane były podczas weekendu, kiedy intensywność ruchu drogowego jest znacznie mniejsza - podkreśliła Wojda.



W trybie nakładkowym realizowany jest również remont ulicy Bohaterów Warszawy. W ostatni weekend (10-11 sierpnia) prowadzone były prace przygotowawcze, a zasadnicza część inwestycji realizowana będzie od 23 do 25 sierpnia. Wojda przypomniała, że na czas remontu nie będzie można na tej ulicy parkować. Samochody kierowców, którzy nie będą przestrzegać tego zalecenia, będą odholowywane na koszt właścicieli.



Program pilotażowy prowadzony będzie także na alei Solidarności. Prace rozpoczną się 19 sierpnia, a mają być zakończone przed 1 września.



Prace polegają na szybkim i jak najmniej uciążliwym sfrezowaniu nawierzchni asfaltowej oraz wykonaniu nowego dywanika asfaltowego. W zależności od degradacji nawierzchni kładziona jest jedna bądź dwie warstwy asfaltowe. To ma zapewnić długotrwałą żywotność tych nawierzchni - dodał Karol Nowakowski, z-ca dyrektora ds. inwestycji Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.



Od sierpnia ubiegłego roku trwa modernizacja 13 ulic w śródmieściu Kielc. Inwestycja zakłada przebudowę ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Głowackiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat, Silnicznej, Panoramicznej, Złotej, Równej i al. IX Wieków Kielc, tworzących istotny układ komunikacyjny w śródmieściu Kielc.



Całkowity koszt robót to ponad 70,5 mln zł.