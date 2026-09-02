„Doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu”. Tusk o pożarze w Skarżysku-Kamiennej

RMF24

W przypadku pożaru w Skarżysku-Kamiennej (w zakładzie produkującym systemy bezzałogowe) nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu – stwierdził w środę premier Donald Tusk. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie (w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających) nie ma tego typu dowodów, ale ze względu na charakter produkcji, nie można tego wykluczyć.

„Doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu”

Przed środowym posiedzeniem rządu premier odniósł się do sprawy dwóch pożarów, do których doszło w ostatnich dniach: w zakładzie Grupy WB w Skarżysku-Kamiennej, produkującym systemy bezzałogowe, oraz w hali produkcyjno-magazynowej firmy JFG Composites w Lublinie – zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających.

Jeśli chodzi o pożary w dwóch zakładach – w Lublinie i w Skarżysku-Kamiennej – to w przypadku Skarżyska-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia – zaznaczył Donald Tusk.

Rosja planuje zwiększać napięcia

Szef rządu podkreślił, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również będą bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.