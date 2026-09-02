„Doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu”. Tusk o pożarze w Skarżysku-Kamiennej

„Doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu”
Przed środowym posiedzeniem rządu premier odniósł się do sprawy dwóch pożarów, do których doszło w ostatnich dniach: w zakładzie Grupy WB w Skarżysku-Kamiennej, produkującym systemy bezzałogowe, oraz w hali produkcyjno-magazynowej firmy JFG Composites w Lublinie – zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających.
Jeśli chodzi o pożary w dwóch zakładach – w Lublinie i w Skarżysku-Kamiennej – to w przypadku Skarżyska-Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia – zaznaczył Donald Tusk.
Rosja planuje zwiększać napięcia
Szef rządu podkreślił, że najbliższe tygodnie i miesiące będą krytyczne nie tylko w odniesieniu do całej wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale również będą bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.