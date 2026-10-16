Zarwała się pod nią podłoga. Zadzwoniła na 112, bo znajomy nie podał jej alkoholu

RMF24

Nietypowe zgłoszenie w Hajnówce na Podlasiu. 42-letnia kobieta wezwała policję, twierdząc, że znajomi nie chcą opuścić jej mieszkania. Gdy patrol dotarł na miejsce, okazało się, że kobieta od blisko godziny była uwięziona w piwnicy po tym, jak załamała się pod nią drewniana podłoga.

Dyżurny hajnowskiej policji otrzymał zgłoszenie od mieszkanki miasta, która skarżyła się, że jej znajomi nie chcą wyjść z mieszkania. Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali jednak 42-latkę uwięzioną w piwnicy. Kobieta nie mogła samodzielnie wydostać się przez otwór, który powstał w podłodze jednego z pokoi.

Z ustaleń policjantów wynika, że drewniana konstrukcja zarwała się pod kobietą około godziny wcześniej. Podczas rozmowy z operatorem numeru alarmowego 112 nie przekazała jednak informacji ani o wypadku, ani o potrzebie wydostania jej z piwnicy.

Powodem wezwania był spór o kieliszek alkoholu

Kobieta wyjaśniła policjantom, że zadzwoniła po pomoc, ponieważ zdenerwowała się na znajomego. Mężczyzna nie chciał podać jej kieliszka alkoholu, po który - z miejsca, w którym utknęła - nie była w stanie sięgnąć.

Jak podała policja, 42-latka wcześniej piła alkohol.

Wspólne działania służb pozwoliły bezpiecznie wydostać kobietę z piwnicy (fot. KPP Hajnówka) / -

Na miejsce wezwano strażaków i ratowników medycznych

Policjanci zwrócili uwagę na zły stan drewnianej podłogi i ryzyko dalszego uszkodzenia konstrukcji budynku. W związku z możliwym zagrożeniem zawalenia się obiektu na miejsce wezwano straż pożarną.

Wspólne działania służb pozwoliły bezpiecznie wydostać kobietę z piwnicy. Następnie trafiła ona pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy noc spędziła u sąsiadów.