Władze Białegostoku podpisały w czwartek umowy na rewitalizację zabytkowego Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego oraz przebudowę pobliskiej ulicy Akademickiej. Cała inwestycja będzie kosztowała blisko 46 mln zł, z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład.

/ Dawid Gromadzki, UM Białystok /

Powstałe w latach 30. ubiegłego wieku Park Planty i Bulwary Kościałkowskiego, wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, oprócz wysokiej wartości historycznej mają też dużą wartość przyrodniczą. Park zajmuje ok. 14 ha powierzchni i znajduje się w centrum Białegostoku i przylega do Pałacu Branickich, najważniejszego miejskiego zabytku.

Projektowanie parku z alejami spacerowymi rozpoczęto w 1932 r. z inicjatywy ówczesnego wojewody białostockiego - Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego.





W ramach rewitalizacji zaplanowano m.in. przebudowę alejek, nowe oświetlenie, zieleń, a także m.in. budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami.



Przetarg - podzielony na dwie części, czyli przebudowę parku i bulwarów oraz przebudowę ulicy - ogłoszono w połowie marca. Termin otwarcia ofert przesuwano jednak kilkukrotnie ze względu na liczne pytania oferentów. Ostatecznie zgłosiło się łącznie sześć firm, a miasto wybrało dwie i z nimi podpisało w czwartek umowy.





/ Dawid Gromadzki, UM Białystok /

Jak poinformował w czwartek magistrat, inwestycja ma kosztować w sumie prawie 46 mln zł. Termin jej zakończenia to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.





"Zostanie odrestaurowany park oraz powstanie infrastruktura drogowa, która usprawni układ komunikacyjny w centrum miasta. Inwestycja nie tylko przywróci świetność tego historycznego założenia parkowego, ale także wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej miasta" - powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.



W ramach rewitalizacji Parku Planty miasto planuje też inne inwestycje - m.in. budowę tężni, rozbudowę placu zabaw, a także budowę pomnika ostatniego przedwojennego prezydenta Białegostoku Seweryna Nowakowskiego. Te prace - jak zapowiada miasto - mają być prowadzone równolegle.