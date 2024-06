Na Podlasiu trwają szkolenia żołnierzy pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy. Policjanci pokazują im, jak wygląda taktyka działania pododdziałów zwartych i jak odpierać próby szturmy migrantów. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski rozmawiał o szczegółach z podinsp. Tomaszem Krupą z podlaskiej policji.

Ćwiczenia prowadzą instruktorzy z oddziałów prewencji policji w Białymstoku / Podlaska Policja / Facebook

Szkolenie żołnierzy na granicy

Ćwiczenia żołnierzy na granicy z Białorusią przebiegają w kilkudziesięcioosobowych grupach. Policjanci prezentują, jak najlepiej odpierać ataki imigrantów.

Jak powiedział reporterowi RMF FM rzecznik podlaskich policjantów podinsp. Tomasz Krupa, to pierwszy etap ćwiczeń. Drugi będzie realizowany już w jednostkach wojskowych z żołnierzami, którzy przygotowywani są do służby na granicy w kolejnej rotacji.

Szkolenie obejmuje między innymi elementy wykorzystania tarcz, których policjanci używają na co dzień w służbie, w oddziałach zwartych, do tego, by zasłaniać się przed kamieniami rzucanymi przez agresywne osoby - powiedział Tomasz Krupa.

Szef MON: Przygotowujemy nową, wspólną operację Bezpieczne Podlasie

1 sierpnia ma z kolei ruszyć "operacja Bezpieczne Podlasie", która ma zastąpić obecnie trwającą operację Gryf (wsparcia Straży Granicznej) oraz operację szkoleniową Rengaw, której zdaniem było podniesienie gotowości na wypadek agresywnych działań ze strony Grupy Wagnera.

Nie mamy wątpliwości, że presja migracyjna zostanie utrzymana. To jest cel Białorusi, to cel Federacji Rosyjskiej - powiedział wczoraj szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła na wspólnej konferencji z szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.