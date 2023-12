Sąd Rejonowy w Zambrowie (Podlaskie) uniewinnił - oskarżonego o zniesławienie i znieważenie przez internet sędzi z Białegostoku - 34-letniego syna znanego muzyka disco. Sąd uznał, że nie ma jednoznacznych dowodów, iż konto należało do oskarżonego i to on był autorem wpisów.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Prokuratura chciała w tej sprawie kary grzywny, obrona uniewinnienia. Wyrok nie jest prawomocny. Sprawa dotyczyła wpisów w mediach społecznościowych, które pojawiły się tam w grudniu 2021 roku zaraz po tym, jak przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zapadł prawomocny wyrok skazujący wobec 34-letniego mężczyzny za naruszenie sądowego zakazu kierowania pojazdami. Była to kara 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu, 10 tys. zł grzywny oraz 6-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tuż po tym wyroku, w mediach społecznościowych (chodziło o Instagram) ukazały się wpisy, w których znalazły się m.in. wulgarne treści pod adresem sędzi białostockiego sądu okręgowego, która skazała tego mężczyznę. Prokuratura oskarżyła 34-latka o to, że na swoim instagramowym profilu zamieścił treści znieważające i zniesławiające sędzię. To dzieje się w kraju. Najnowsze fakty: Nowe adresy artystyczno-kulturalne w Łodzi

Kulturalna Łódź prezentuje się świątecznie!

Śmierć bezdomnego w Świdnicy. Sprawca podpalił 42-latka

Sprawca ataku z ul. Dietla zatrzymany. To obcokrajowiec