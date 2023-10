W 2025 roku kierowcy powinni skorzystać z dwóch nowych odcinków drogi S19, będących częścią powstającego szlaku Via Carpatia. To blisko 30-kilometrów między miejscowościami Bielsk Podlaski - Boćki - Malewice.

/ GDDKiA Białystok / Materiały prasowe

Obecnie w budowie na terenie woj. podlaskiego są trzy odcinki S19 o łącznej długości 37 km, leżące w korytarzu Via Carpatia. W tym tygodniu przekazano plac budowy odcinka Haćki - Bielsk Podlaski.

Odcinek Bielsk Podlaski - Boćki będzie miał długość ok. 12,2 km. Dwujezdniowa trasa przebiegać będzie nowym śladem na zachód od istniejącej DK19 i będzie przedłużeniem odcinka Haćki - Bielsk Podlaski. Na skrzyżowaniu nowej trasy z obecną DK19 powstanie węzeł drogowy Boćki.

W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 11 obiektów mostowych w tym pięć wiaduktów nad drogą ekspresową, most zintegrowany z przejściem dla zwierząt, wiadukt w ciągu drogi ekspresowej zintegrowany z przejściem dla zwierząt, cztery przejścia dla zwierząt z czego trzy dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową, siedem przepustów skrzynkowych i dwa przepusty stalowe z blachy falistej. Wartość kontraktu to ok. 309,4 mln zł.

Boćki - Malewice, ten odcinek, o długości ok. 15,9 km i takim samym przekroju jak poprzedni, przebiegać będzie nowym śladem na wchód od istniejącej DK19. Jego przedłużeniem będzie odcinek kończący się w Chlebczynie na terenie woj. mazowieckiego, dla którego procedowany jest wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 10 wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową oraz sześć przepustów stalowych. Wartość kontraktu to ok. 343,6 mln zł.

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim, rozpoczynająca się na granicy z Białorusią, będzie miała ponad 177 km długości.