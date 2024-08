Najpiękniejsze klacze z polskich stadnin można zobaczyć w Janowie Podlaskim. Gwiazdą tegorocznego Pride of Poland jest 15-letnia Zigi Zana, utytułowana córka czempionki świata Zagrobli.

Pride of Poland / Tomasz Staniszewski / RMF FM

Gwiazda Zigi Zana

Tegoroczna lista aukcyjna liczy 18 koni. Na aukcji 11 sierpnia wystawianych będzie 15 klaczy i 3 ogiery. Michałów i Janów reprezentuje po pięć klaczy. Michałów - starsze (na czele z klaczą Zigi Zana), Janów Podlaski - młodsze. 5 klaczy wystawiają również polscy hodowcy prywatni.

W wyselekcjonowanym gronie 5 klaczy z Michałowa, jakie trafiły na tegoroczną aukcję Pride of Poland uwagę kupców przyciągnąć ma przede wszystkim utytułowana córka czempionki świata Zagrobli.

Najpiękniejsze klacze polskich stadnin

Choć licytacja dopiero jutro, to na ringu pokazu można już dziś zobaczyć najpiękniejsze klacze z polskich stadnin. Od najmłodszych - rocznych - po nawet 11-letnie i starsze.



Tegoroczna aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim ma być krokiem w kierunku odbudowy renomy polskiej hodowli i powrotem do dobrych tradycji - zapowiedział dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz.

Jak wskazał doradca Stadniny Koni Janów Podlaski i jej były długoletni prezes Marek Trela, w ciągu ostatnich ośmiu lat prestiż polskiej hodowli arabów bardzo podupadł. Musieliśmy zrobić analizę tego, co mamy. Wybór koni przeznaczonych na aukcję był trudny, bo z jednej strony chcieliśmy wystawić jak najlepsze, ale z drugiej strony konie najcenniejsze muszą pozostać w stadninie - wskazał.

Pride of Poland RMF FM / RMF FM

Odbudowa hodowli koni arabskich w Polsce

Jak dodał Trela, wystawione w tym roku na licytację konie są dobre, młode i utytułowane, a jednocześnie ich sprzedaż nie zuboży banku genów w stadninie.

Niektórych może dziwić, że nie wystawiamy żadnych supergwiazd. Ale takie konie nie tylko najpierw trzeba wyhodować, ale również je na gwiazdy wykreować. To zaś wymaga sukcesów na dużych pokazach międzynarodowych, po których konie mogą osiągać rekordowe ceny - ocenił. Nie wykluczył przy tym, że wśród oferowanych w tym roku koni z Janowa jest przyszły czempion.



W organizacji aukcji Pride of Poland nie przyświeca nam cel bicia rekordów sprzedaży. Najważniejsza jest długotrwała, systematyczna praca w odbudowie hodowli koni arabskich w Polsce, by powrócić do dobrej tradycji, renomy. Efekty będą rozłożone na lata - podsumował Henryk Smolarz.

Licytacja na ponad 2 mln euro

55. Aukcja Koni Arabskich Czystej Krwi Pride of Poland odbędzie się w niedzielę wieczorem.



Tradycyjnie po aukcji w poniedziałek kupcy będą mogli licytować kolejne konie podczas Letniej Aukcji Koni Arabskich Summer Sale. Są tu wystawiane młode konie, zazwyczaj po niższych cenach niż podczas Pride of Poland. W tym roku na Sumer Sale na sprzedaż wystawione będą 32 konie - 26 klaczy oraz sześć ogierów. 20 koni pochodzi ze stadnin państwowych w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce, a pozostałe z hodowli prywatnych.

W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 14 koni za łączną kwotę ponad 2,1 mln euro. Najwyższą cenę na licytacji - 810 tys. euro - osiągnęła klacz El Esmera ze stadniny w Michałowie. Natomiast podczas aukcji Summer Sale sprzedano 16 koni za 324 tys. euro. Najdroższy koń aukcji - klacz Apolonia - został wylicytowany za 75 tys. euro.