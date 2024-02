Kandydatem Nowej Lewicy na prezydenta Kielc w nadchodzących wyborach samorządowych jest obecny wiceprezydent - Marcin Chłodnicki.

Kandydatem Lewicy na prezydenta Kielec jest Marcin Chłodnicki / Piotr Polak / PAP

Chłodnicki zapowiada wyższe płace i lepszą infrastrukturę

Będę startował w wyborach na prezydenta miasta dlatego, że Lewica ma konkretne rozwiązania. Konkretną ofertę dla kielczan, najatrakcyjniejszą spośród wszystkich komitetów wyborczych - powiedział Chłodnicki podczas konferencji prasowej na kieleckim Rynku. Kandydat podkreślił, że jednym podstawowych priorytetów kampanii Lewicy jest "dobra płaca, która musi być wyższa".

Kolejną sprawą, którą się zajmiemy, jest infrastruktura. Chcemy, żeby gospodarka się rozwijała, a ludzie więcej zarabiali. Chodzi tutaj o infrastrukturę drogową. Ponadto skupimy się na programie in vitro, braku miejsc w żłobkach i przedszkolach. Nie zapomnieliśmy także o budownictwie mieszkaniowym - dodał Chłodnicki.

Wiceprezydenta Kielec popiera Włodzimierz Czarzasty

Poparcia Chłodnickiemu udzielili współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Dobry kandydat na prezydenta. To rozsądny, młody, a już doświadczony człowiek. Będziemy walczyli o prezydenta, o to, aby w mieście Lewica miała swoich przedstawicieli, a w województwie, żeby PiS nie miał większości w Sejmiku. Wygramy to - powiedział wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.

Marcin Chłodnicki to doświadczony polityk i samorządowiec. Na jego rachunek trzeba m.in. zapisać utworzenie w Kielcach programu in vitro czy rozwój szkolnictwa. Będziemy dbać o to, co dla Lewicy jest najważniejsze, sprawy zwykłego człowieka - dodał Szejna.

Czarzasty zaznaczył, że "w tej chwili toczy się walka o to, jak będzie wyglądała i funkcjonowała demokracja". "Walczymy o to, jak ma wyglądać Polska. Czyli o dobrą jakość usług publicznych. Nie jest to możliwe jednak bez silnego samorządu. Nie damy sobie rady ze żłobkami, przedszkolami, podwyżkami, budową mieszkań na tani wynajem bez samorządu. Silny samorząd to DNA programu Lewicy - mówił Czarzasty.

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy dodał, że wystawia "własne listy" w 85 okręgach w wyborach do sejmiku.

Lewica walczy nie tylko o fotel prezydenta

Czarzasty poinformował, że liderem listy Nowej Lewicy w woj. świętokrzyskim w wyborach do sejmiku będzie aktywistka społeczna Małgorzata Marenin. Dodał, że wieloletni działacz Lewicy i obecny radny wojewódzki Henryk Milcarz, który w wyborach do sejmiku startuje z listy Trzeciej Drogi, nie jest już członkiem ugrupowania.