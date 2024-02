Adwokat Przemysław Plewiński będzie ubiegał się o urząd prezydenta Poznania jako kandydat Trzeciej Drogi. W piątek zadeklarował, że w odróżnieniu od obecnego prezydenta, zamierza zająć się miastem, a nie własną karierą.

Przemysław Plewiński / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Kandydat swój pełny program przedstawi w najbliższych dniach. W piątek na briefingu prasowym zauważył, że rozwijający się dynamicznie w latach '90 ub. wieku Poznań obecnie przeżywa zastój - także za sprawą obecnego prezydenta Jacka Jaśkowiaka.

Zdecydowałem się na start w wyborach, bo mam dosyć tego, że prezydent miasta nie myśli o Poznaniu - myśli o swojej własnej karierze, pokazywaniu się w mediach i w Warszawie. W latach '90 Poznań był najbardziej rozwijającym się miastem. Dziś widzę, jak rozwijają się inne miasta i widzę, co się dzieje w naszym Poznaniu - serce mi krwawi, serce mnie boli - powiedział.

Jak zapewnił Plewiński, ma kwalifikacje i kompetencje potrzebne do tego, by jako prezydent miasta zmieniać Poznań.

Chciałbym usprawnić komunikację z ościennymi gminami, już tak praktycznie jesteśmy aglomeracją. Musimy współdziałać chociażby w rozwinięciu kwestii wspólnego biletu, rozwinięciu ścieżek rowerowych. Musimy pomyśleć o przywróceniu centrum miasta poznaniakom - to nie tylko kwestia rozkopanego miasta. Biznes wyniósł się na obrzeża i mam wrażenie, że władze miasta nie mają żadnego pomysłu na to, co zrobić - powiedział.

Kandydat chce też w sposób szczególny zadbać o zieleń w mieście. Stwierdził, że może być groźnym konkurentem dla zapowiadającego ponowny start w wyborach Jacka Jaśkowiaka.

Prezydent Jaśkowiak swoje kampanie i swoje wszystkie wypowiedzi opierał na tym, że jak nie on, to PiS. My jesteśmy realną alternatywą, której w Poznaniu nie było od dawna. Dlatego uważam, że poznaniacy, którzy ochoczo zagłosowali na naszą partię w Poznaniu uznają, że moja kandydatura, kandydatura Trzeciej Drogi jest dla nich - powiedział.

Przemysław Plewiński ma 38 lat; jest poznaniakiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w poznańskich mediach, obecnie jest adwokatem. Wraz z żoną prowadzi kancelarię adwokacką. Brał udział w pracach podkomisji sejmowej ds. nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, był członkiem Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby oraz członkiem Komisji Ligi organu dyscyplinarnego Ekstraklasy S.A.