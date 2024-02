Radny KO Łukasz Banaś będzie walczyć o fotel prezydenta Częstochowy. O jego udziale w kwietniowych wyborach samorządowych poinformowali lokalni przedstawiciele KO. Wśród obietnic wyborczych Banasia są m.in. darmowe badania profilaktyczne, darmowa komunikacja dla uczących się dzieci i budowa stadionu dla Rakowa.

Łukasz Banaś podczas konferencji / Waldemar Deska / PAP

W trakcie konferencji prasowej, która była de facto rozpoczęciem kampanii, działacze KO przedstawili nie tylko kandydata na prezydenta, ale i kluczowe założenia oraz plany na najbliższe tygodnie oraz liderów list. W spotkaniu wzięła udział m.in. szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna, która jest częstochowianką, a także b. premier i obecny europoseł Jerzy Buzek.

Banaś zapowiada nową jakość

Kandydat KO obiecuje częstochowianom m.in. poprawę sytuacji w służbie zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie oraz dalszy rozwój miasta. Obiecuje, że jeśli wygra wybory, wybuduje centra rekreacji sportowej w różnych dzielnicach, uporządkuje miasto i wprowadzi szeroki program bezpłatnych badań profilaktycznych, zwłaszcza onkologicznych. Banaś chce ponadto poprawić infrastrukturę drogową, zadbać o bezpieczeństwo pieszych i komfort osób z niepełnosprawnościami.

Kandydat KO zapowiada też stworzenie specjalnego biura wspierającego inwestorów oraz inwestycje, zwłaszcza w infrastrukturę sportową. Oświadczył, że jedną z pierwszych decyzji będzie budowa miejskiego stadionu piłkarskiego dla Rakowa Częstochowa. "Raków - mistrz Polski - po prostu na to zasługuje" - oświadczył.

Ponadto Banaś obiecuje wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży uczącej się do 16. roku życia oraz wybudowanie nowych żłobków i przedszkoli - także darmowych.

Kandydat KO ma wsparcie członków rządu i europosłów

Minister Leszczyna zwróciła uwagę, że kluczowe znaczenie mają w programie Banasia propozycje dotyczące zdrowia. Zapewniła, że jako minister będzie z nim współpracowała i zabiegała o rozszerzenie profilaktyki i popularyzację szczepień.

Rodzina, zdrowie, bezpieczeństwo - to są takie filary, na których buduje się lokalną społeczność. To są najważniejsze wartości, bez których właściwie nie jesteśmy wstanie funkcjonować - podkreśliła Leszczyna.

Szefowa resortu dodała, że dzięki temu programowi Częstochowa będzie się rozwijała, a ludzie będą chcieli w niej mieszkać.

Do tego musimy wybudować żłobki, przedszkola, szkoły, dobre drogi. Częstochowa nie może być najbardziej zakorkowaną aglomerację w południowej Polsce. Musimy wreszcie stać się miastem z dobrym powietrzem. Musi także promować sport - mówiła.

Europoseł Buzek ocenił, że przed samorządami stoi wyzwanie powrotu do zasad. Od samorządu, od naszych małych ojczyzn, będzie zależało to, jak będziemy się wszyscy w Polsce czuli. To powrót do wielkiej idei samorządności - powiedział. Mówiąc o rozwoju, podkreślał konieczność współpracy samorządów z nauką i biznesem.

Jerzy Buzek (L) i Łukasz Banaś (P) / Waldemar Deska

Roszady wśród władz miasta?

Wiceprezydent Częstochowy Bartłomiej Sabat, który będzie kandydatem KO do śląskiego sejmiku, poparł w wyborach swojego kolegę z partii. Jego zdaniem Banaś "gwarantuje zmianę, na którą wszyscy są przygotowani. Częstochowa ma służyć mieszkańcom".