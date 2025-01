Prezydent Donald Trump przybył do Waszyngtonu z Palm Beach na Florydzie, gdzie spędził czas przygotowując się do przejęcia władzy. Towarzyszą mu żona Melania, córka Ivanka i jej mąż Jared Kushner. W poniedziałek Donald Trump zastąpi ustępującego ze stanowiska prezydenta USA Joe Bidena.

Donald Trump z rodziną / EVA MARIE UZCATEGUI/AFP / East News

Po przylocie do stolicy Trump udał się do swojego klubu golfowego niedaleko Waszyngtonu, gdzie odbyło się przyjęcie z okazji inauguracji. Na imprezie zorganizowano pokaz fajerwerków, a wystąpił naśladujący Elvisa Presleya piosenkarz Leo Days.

Wideo youtube

78-letni Trump planuje w niedzielę wziąć udział w wiecu poparcia zorganizowanym w Capitol One Arena na przedmieściach Waszyngtonu. Następnego dnia zamierza ponownie świętować swoje zwycięstwo w wyborach.

Z powodu rekordowo niskich temperatur w USA, ceremonia inauguracji została przeniesiona do Rotundy Kapitolu, a parada z Pennsylvania Avenue do areny Capital One. To pierwszy taki przypadek od 40 lat, kiedy to ceremonia nie odbędzie się na schodach Kapitolu.

Donald Trump zostanie zaprzysiężony o godzinie 12 czasu lokalnego, czyli o godzinie 18:00 w Polsce. W swoim przemówieniu zapowiada, że motto jego wystąpienia będzie opierało się na takich wartościach, jak: wspólnota, siła i sprawiedliwość.

Seria imprez na inaugurację prezydentury Trumpa

Drugą prezydenturę Donalda Trumpa rozpocznie długa seria ceremonii, występów, parad i balów.

W niedzielę prezydent elekt złoży wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington oraz weźmie udział w "wiecu zwycięstwa MAGA" w hali sportowej Capital One Arena w Waszyngtonie. Na scenie wystąpi m.in. zespół Village People, którego przebój "YMCA" stał się nieodłączną częścią wieców Trumpa, a przemówienia wygłoszą Elon Musk, gwiazda wrestlingu Hulk Hogan czy aktor Jon Voight.

Po zaprzysiężeniu i występach artystycznych - zaśpiewa m.in. gwiazda country Carrie Underwood - Trump wygłosi inauguracyjne przemówienie.

Po uroczystym pożegnaniu odchodzącego prezydenta na Kapitolu odbędzie się ceremonia podpisania przez nowego prezydenta pierwszych aktów prawnych, w tym nominacji dla członków jego gabinetu i rozporządzenia wykonawcze, których według zapowiedzi jego zespołu ma być ponad setka.

Kolejną częścią programu jest uroczysty inauguracyjny lunch w Statuary Hall - przestrzennej sali Kapitolu otoczonej pomnikami znaczących postaci w historii Ameryki. Według CNN z udziału w lunchu zrezygnowali byli prezydenci Barack Obama, Bill Clinton i George W. Bush, będą jednak obecni na zaprzysiężeniu.

Dzień zakończy się inauguracyjnymi balami - Trump wystąpi na trzech z nich - oraz licznymi nieoficjalnymi imprezami. Jedną z najbardziej oczekiwanych zorganizuje szef Mety Mark Zuckerberg do spółki z miliarderami wspierającymi republikańskie kampanie, magnatami kasynowymi Miriam Adelson i Tilmanem Fertittą, którego Trump wyznaczył na nowego ambasadora USA we Włoszech.