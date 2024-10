W 2024 roku Donald Trump zebrał około 853 miliony dolarów. Jak pisze "NYT", sztab Kamali Harris obawia się, że jednak ogromne sumy na rzecz kandydata Partii Republikańskiej pozyskują komitety super PAC.

Harris została de facto kandydatką Partii Demokratycznej 21 lipca i w ciągu pierwszego tygodnia na konto jej sztabu trafiło 200 milionów dolarów.

Według "Wall Street Journal", Elon Musk zapowiedział, że będzie przeznaczał około 45 milionów dolarów miesięcznie na swój nowy super PAC wspierający Donalda Trumpa.

Telewizja Fox News podała zaś, że miliarder oferuje wysoką stawkę godzinową - wynoszącą 30 dolarów - oraz dodatkowe premie osobom, które zaangażują się w mobilizowanie wyborców republikanów.

Wyrównany wyścig

Według ostatniego sondażu przeprowadzonego na zlecenie Reutersa, Kamala Harris wyprzedza Donalda Trumpa stosunkiem głosów 46 proc. do 43 proc., zaś w ogłoszonym na łamach "New York Timesa" - odpowiednio 49 proc. do 46 proc.

Obie redakcje zaznaczają, że przewaga między kandydatami maleje - we wrześniowym sondażu wynosiła sześć punktów procentowych.