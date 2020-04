57 proc. respondentów deklaruje chęć głosowania na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę - wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Na drugim miejscu znaleźli się ex aequo z poparciem 11 proc. - kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W sondażu nie uwzględniono osób niezdecydowanych.

57 proc. respondentów oddałoby swój głos na urzędującego prezydenta / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jak podaje wPolityce.pl, w badaniu nie wskazano, jaką metodą miałoby się odbyć głosowanie w wyborach prezydenckich - korespondencyjną czy "klasyczną". Ankietowanym zadano pytanie, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory na prezydenta RP odbywały się "w najbliższą niedzielę".



Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 37 proc. badanych (25 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", 12 proc. "raczej tak"). "Zdecydowanie" uczestniczyć w wyborach nie przewiduje 42 proc. pytanych, 12 proc. odpowiedziało, że "raczej nie". 9 proc. nie było w stanie jednoznacznie określić się w tej sprawie.



Jeśli chodzi o preferencje wyborcze, to 57 proc. badanych (w sondażu nie uwzględniono osób niezdecydowanych) wskazało na urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę (to o 2 punkty proc. mniej niż w poprzednim badaniu).





Na drugim miejscu znaleźli się ex aequo: kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska (wzrost o 2 punkty proc.) oraz lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (wzrost o 1 punkt proc.). Tuż za nimi uplasował się publicysta Szymon Hołownia z poparciem 9 proc. badanych (wzrost poparcia o 1 punkt proc.). Na Krzysztofa Bosaka, kandydata Konfederacji, chce zagłosować 6 proc. badanych (spadek o 2 punkty proc.).



Nie zmieniło się poparcie dla kandydata Lewicy Roberta Biedronia - wyniosło 5 proc. 1 proc. badanych zadeklarowało poparcie dla byłego posła Kukiz'15 Marka Jakubiaka.



Portal wPolityce zamieścił też dla porównania wyniki sondażu, w którym ankietowanych zapytano o głosowanie drogą korespondencyjną. Najwięcej zyskał urzędujący prezydent, na którego chciałoby w ten sposób oddać głos 65 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się Szymon Hołownia (10 proc.), następnie: Krzysztof Bosak (7 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (6 proc.), Małgorzata Kidawa-Błońska i Robert Biedroń (po 5 proc.) i Marek Jakubiak (2 proc.).



Badanie Social Changes zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 17 do 20 kwietnia 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1063.