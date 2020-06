41,17 proc. poparcia uzyskałby w wyborach ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, a 28,14 proc kandydat KO Rafał Trzaskowski - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Andrzej Duda / Grzegorz Michałowski / PAP

Jak pisze w piątek gazeta, najnowszy sondaż jasno wskazuje na to, że na placu boju o prezydenturę liczy się już tylko dwójka kandydatów. Walczący o kolejne pięć lat w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda i jego konkurent z PO Rafał Trzaskowski zostawiają resztę stawki daleko w tyle - czytamy.



W porównaniu z poprzednim sondażem, który Instytut Badań Pollster przeprowadził dla "Super Expressu" pod koniec maja (26-27 maja), obaj główni kandydaci nieznacznie poprawili swoje notowania. Duda z 38,94 proc. na 41,17 proc. a Trzaskowski z 26,60 proc. na 28,14 proc. - czytamy w "SE".

Hołownia wyraźnie traci

Jak wynika z sondażu "SE", trzeci w zestawieniu Szymon Hołownia pod koniec maja notował 16,41 proc. poparcia, aktualnie jest to 14 proc. Robert Biedroń (Lewica) zanotował wzrost z 5,14 proc. pod koniec maja do 5,22 w czerwcu. Władysław Kosiniak - Kamysz (PSL) 5,46 proc. w maju vs. 4.99 proc. w czerwcu. Krzysztof Bosak (Konfederacja) - spadek poparcia z 5,71 proc do 4,97 proc.



Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-10 czerwca 2020 roku na próbie 1091 dorosłych Polaków.