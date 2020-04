„Martwe dusze” na listach poparcia 6 kandydatów w wyborach prezydenckich. Chodzi o podpisy na listach Marka Jakubiaka, Wojciecha Podjackiego, Andrzeja Voigta, Wiesława Lewickiego, Jana Potockiego i Stanisława Grzywę. Sąd Najwyższy odrzucił skargi 4 innych osób, którym PKW odmówiła rejestracji na kandydatów w wyborach prezydenckich

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

Zawiadomienia dotyczące list poparcia, na których znalazły się nazwiska i podpisy osób nieżyjących trafiły do prokuratury. Śledczy będą musieli ocenić, jak do tego doszło. Rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej Tomasz Grzelewski dodał, że w weryfikowanych w ostatnich dniach dokumentach dostarczonych przez sztaby kandydatów są też inne uchybienia - na przykład niewłaściwe numery PESEL. Jak dodał - stwierdzenie tych nieprawidłowości - jeśli prawidłowych podpisów jest co najmniej 100 tysięcy - nie ma wpływu na rejestrację kandydatów.

Sąd Najwyższy odrzucił skargi złożone na PKW

Sąd Najwyższy odrzucił 4 kolejne skargi osób, którym Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania w wyborach prezydenckich z powodu nieprzedstawienia potrzebnej do tego liczby podpisów.

Grzegorz Sowa, Romuald Starosielec, Zbigniew Potocki i Kajetan Pyrzyński zaskarżyli uchwały PKW twierdząc, że zebranie podpisów uniemożliwiły im ograniczenia, związane z wprowadzeniem stanu epidemii.

Jak dotąd PKW zarejestrowała tylko sześcioro kandydatów. Czterech kolejnych czeka na decyzję.