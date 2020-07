Niemal 400 tysięcy ludzi, którzy przed pierwszą turą wyborów prezydenckich dopisali się do spisów wyborców w innych niż własna gminach, by zagłosować poza miejscem zamieszkania, w drugiej turze 12 lipca musi oddać głos w tym samym miejscu. Wielu wyborców, którzy zdecydowali się na takie rozwiązanie, bo np. wyjeżdżali na wakacje, nie zdawało sobie z tego sprawy. Od naszych Słuchaczy i Internautów dostajemy wiele takich sygnałów.

Wybory prezydenckie 2020 / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jest w tym gronie pani Iwona z Poznania, która przed pierwszą turą wyborów dopisała się do spisu wyborców w Rewalu, gdzie była na wakacjach. Urlop zakończyła jednak kilka dni temu - i była przekonana, że w drugiej turze będzie mogła zagłosować w Poznaniu. A to niemożliwe.

Teraz w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim mówi, że "czuje się pozbawiona głosu".

"Kiedy wypełniałam to wszystko, nigdzie nie było wzmianki o tym, że to dotyczy również drugiej tury" - podkreśla.

Teraz, by wziąć udział w decydującej rundzie prezydenckiej elekcji, pani Iwona musiałaby pojechać z Poznania do Rewala i tam odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania - z którym mogłaby zagłosować 12 lipca w dowolnym miejscu na terenie kraju - albo w niedzielę pojechać nad morze i tam oddać głos.

"To niemal 700 kilometrów w obie strony, potężne utrudnienie" - mówi RMF FM poznanianka. Pretensje ma do urzędników.