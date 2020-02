W najbliższy poniedziałek do Państwowej Komisji Wyborczej ma trafić informacja o utworzeniu komitetu wyborczego kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – poinformował rzecznik Platformy Jan Grabiec.

Małgorzata Kidawa-Błońska podczas wizyty w Gminnym Ośrodku Kultury „Zameczek” we wsi Bliżyn / Piotr Polak / PAP

PO zebrała już wymaganą przez Kodeks Wyborczy liczbę podpisów potrzebnych do rejestracji komitetu.Pełnomocnikiem wyborczym komitetu ma być związany z PO mec. Grzegorz Wójtowicz, finansowym - wybrany w sobotę nowy skarbnik PO Łukasz Pawełek.



Na razie do PKW trafiły zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych dwóch kandydatów: prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka.

Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca

W przyszłym tygodniu do Państwowej Komisji Wyborczej mają trafić podobne wnioski w sprawie rejestracji komitetów wyborczych: prezydenta Andrzeja Dudy i Roberta Biedronia (Lewica).Kandydować w majowych wyborach chcą również: publicysta Szymon Hołownia oraz prezes Ruchu Prawdziwa Europa, b. europoseł PiS Mirosław Piotrowski.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne.



Do zgłoszenia trzeba dołączyć podpisy 1000 obywateli popierających kandydata. Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.



PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą może on prowadzić agitację, a także pozyskiwanie i wydatkowanie funduszy.



Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, komitet musi zebrać 100 tys. podpisów. Ma na to czas do 26 marca.



Małgorzata Kidawa-Błońska w niedzielę i w poniedziałek ma wziąć m.in. udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem.