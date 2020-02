"Musimy być silni sukcesami przeszłości, ale i mieć siłę, by wyciągać wnioski z błędów" - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, otwierając posiedzenie Rady Krajowej PO. Przekonywał, że nowy szef PO Borys Budka potrafi bronić wartości, ale i wyciągać wnioski na przyszłość.

Rafał Trzaskowski zabrał głos jako pierwszy na sobotnim posiedzeniu Rady Krajowej PO. Mówił, że PO powinna mieć nową energie i umieć się zmieniać. Ludzie czekają na świeżość i tylko my potrafimy tę świeżość im zapewnić - podkreślił.



Jako PO musimy się stawać coraz bardziej profesjonalni, coraz bardziej nowocześni i coraz bardziej wyraziści" - powiedział Trzaskowski. "Musimy mieć jasną wizję i chcemy pokazać, jakiej polski chcemy - dodał Rafał Trzaskowski. Przyznał, że "ciepła woda w kranie jest ważna", ale PO musi teraz pokazać, jaką ma ofertę. To musi być oferta partii, która jest racjonalna, która z jednej strony broni wartości, ale ma też w sobie dużo pokory - ocenił.

Musimy być silni sukcesami przeszłości, ale i mieć siłę, by wyciągać wnioski z błędów - apelował prezydent stolicy. Ale musimy też tworzyć wspólnotę - dodał prezydent Warszawy.



Według Rafała Trzaskowskiego, przez poprzednie lata PO budowała Polskę dla obywateli. Budowaliśmy Polskę taką w jaką wierzyliśmy. To jest to co nas odróżnia od rządzących, którzy budują Polskę dla nieprofesjonalnych notabli partyjnych - mówił. Rafał Trzaskowski podkreślił, że Borys Budka potrafi bronić wartości, ale i wyciągać wnioski na przyszłość.



Po władzę trzeba umieć się schylić - by po władzę się schylić trzeba mieć odporność i odwagę - za to ci Borys dziękuję. Musimy być silni, musimy być razem, mieć zaufanie i przebudować naszą partię tak, by docenić wszystkich, którzy ja budowali - dodał Rafał Trzaskowski.