"W ogóle nie mamy prawa mówić o wyborach! Bo to, co nam szykują to będzie farsa - a nie wybory" - stwierdził w rozmowie z Onetem sędzia Waldemar Żurek, pytany o korespondencyjne wybory prezydenckie. "To jest cyrk, a nie wybory. To naprawdę zakrawa na kpinę" - ocenił były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędzia Waldemar Żurek / Andrzej Grygiel /PAP

REKLAMA