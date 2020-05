""Ucho" powstawało w czasach, kiedy zakładaliśmy, że polityka może nie jest do końca normalna, ale ma z grubsza jakieś ramy, obowiązują w niej szczątki kultury, a ludzie ze sobą jednak rozmawiają, nawet jeśli się nie lubią. Teraz to wszystko wysadziło się w powietrze i myślę, że "Ucho" nie byłoby w stanie tego opisać" - stwierdził w rozmowie z Onetem Robert Górski - lider Kabaretu Moralnego Niepokoju i twórca internetowego serialu satyrycznego "Ucho Prezesa". "Sytuacja zmienia się co chwilę, więc nie wiadomo, czy i co tego 10 maja się stanie" - przyznał, pytany o korespondencyjne wybory prezydenckie. "W wyborach wziąłbym udział, gdyby jakoś normalnie wyglądały" - podkreślił satyryk.

