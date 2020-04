"Kaczyński zrobił ze swojego punktu widzenia ogromny błąd, układając listy wyborcze przed październikowymi wyborami, tak że w efekcie Solidarna Polska i Porozumienie wyszły wzmocnione i teraz to się objawiło w sytuacji kryzysowej" - stwierdził w rozmowie z Onetem politolog, prof. Antoni Dudek. "Niektórym po drugiej stronie politycznego sporu marzy się, że za chwilę powstanie nowy rząd z jakimś politykiem opozycji na czele. A moim zdaniem, to nie jest wcale takie oczywiste, dlatego że to musiałoby oznaczać porozumienie wszystkich przeciwko PiS-owi" - zauważył.

Prof. Antoni Dudek /Piotr Szydłowski /Archiwum RMF FM

REKLAMA