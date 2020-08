W czwartek 6 sierpnia zakończyła się pierwsza kadencja Andrzeja Dudy. Tego samego dnia odbyła się uroczystość jego zaprzysiężenia na drugą pięcioletnią kadencję na stanowisku prezydenta RP. Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił orędzie przed ZN. W kolejnych etapach uroczystości przejmie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Z uwagi na epidemię koronawirusa podczas uroczystości w Sejmie obowiązywały szczególne środki ostrożności.

Plan inauguracji II kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy /Kancelaria Prezydenta /facebook.com

11:28 Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy





11:25 Duda złożył kwiaty pod figurą Chrystusa

Prezydent Andrzej Duda, w drodze z Sejmu do Pałacu Prezydenckiego zatrzymał się na Krakowskim Przedmieściu i złożył kwiaty przy figurze Chrystusa przy Bazylice św. Krzyża.

W ub. tygodniu w nocy z wtorku na środę na warszawskie pomniki nałożono tęczowe flagi oraz chustki z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego. Z manifestu opublikowanego w internecie wynika, że akcja miała na celu walkę z homofobią.

Jednym z tak zasłoniętych pomników była figura Chrystusa przy Bazylice św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.

11:22 List w sprawie aresztowanych aktywistek

11:22 List w sprawie aresztowanych aktywistek

Po zakończeniu orędzia do prezydenta podeszła posłanka Lewicy Wanda Nowicka i wręczyła mu list. "To pismo Lewicy w obronie aktywistek represjonowanych przez policję z prośbą o interwencję w tej sprawie" - powiedziała Nowicka redakcji "Polsat News".





11:16 Przyjęcie meldunku od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa

Prezydent Andrzej Duda przyjął w czwartek meldunki od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa.





11:15 Szymon Hołownia









11:13 Andrzej Duda odbierze meldunki

Prezydent Andrzej Duda przybył do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbierze meldunki od dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Roberta Głąba oraz komendanta Służby Ochrony Państwa majora Pawła Olszewskiego.

11:09 Posłowie Lewicy w kolorach tęczy

11:06 Andrzej Duda opuścił gmach Sejmu

W czwartek, po godz. 11 prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą opuścił gmach Sejmu. Przy ul. Wiejskiej złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Formalnie objął tym samym urząd prezydenta na drugą kadencję.

Po uroczystości w Sejmie Andrzej Duda pojedzie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbierze meldunki od dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Roberta Głąba oraz komendanta Służby Ochrony Państwa majora SOP Pawła Olszewskiego.

11:03 Prezydent Duda spotkał się z Konwentami Sejmu i Senatu

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w gabinecie marszałka Sejmu z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu.







10:52 Andrzej Duda zaprzysiężony na prezydenta RP





10:49 Prezydent złożył kwiaty pod sejmowymi tablicami

Po ceremonii zaprzysiężenia prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod sejmowymi tablicami upamiętniającymi: b. marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wizytę Jana Pawła II w parlamencie, posłów poległych podczas II wojny światowej oraz tablicą upamiętniającą parlamentarzystów - ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

10:40 Zakończenie obrad Zgromadzenia Narodowego

Przed godz. 11 zakończyło się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego przysięgę złożył prezydent Andrzej Duda. Wygłosił także orędzie.

Po wygłoszeniu orędzia przez prezydenta zgromadzeni na Zgromadzeniu Narodowym parlamentarzyści PiS skandowali: "Andrzej Duda".

Poseł sekretarz Rafał Bochenek odczytał protokół obrad, który jest formalnym potwierdzeniem zaprzysiężenia.

Po posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego Andrzej Duda złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, b. marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. Złoży także kwiaty przed tablicą upamiętniającą posłów II RP, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

10:39 Andrzej Duda o sporach politycznych

"Spór polityczny naturalny w każdym systemie demokratycznym nie zniknie, bo jest częścią demokracji, ale można wiele zrobić, by obniżyć jego temperaturę" - mówił Duda.

"Dziś potrzeba nam wszystkim więcej życzliwości, uśmiechu, a przede wszystkim wzajemnego szacunku. Ważne jest, by nawet po największych sporach niezależnie od różnic poglądów, zawsze umieć podać oponentowi rękę - w Sejmie, miejscach pracy, w domu" - podkreślił prezydent.

"Dlatego w wieczór wyborczy po drugiej turze zaprosiłem do Pałacu Prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego, żeby mu podać rękę i podziękować mu za wyborczą rywalizację, by pokazać całemu społeczeństwu, że zakończyła się kampania. Nawet jeśli była ostra, żeby to był nowy zwyczaj w polskiej polityce, mam nadzieję, że mój następca też zaprosi swojego konkurenta do Pałacu Prezydenckiego" - powiedział prezydent.

Jak dodał, "liczy na dobrą współpracę z każdym, ale ta wola musi być po drugiej stronie; ufam, że się pojawi". "Moja dłoń zawsze pozostaje wyciągnięta na znak szacunku i gotowości do współdziałania" - stwierdził.





10:36 Prezydent o wyzwaniach dla gospodarki

"Musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Potrzebujemy wielkich przedsięwzięć jak CPK, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa przemysłu stoczniowego".





10:33 Prezydent o polskiej wsi

Andrzej Duda: Polska wieś i rolnictwo wymagają wszechstronnej opieki ze strony państwa. Zobowiązuję się, że przez następne pięć lat będę tę opiekę zapewniał.





10:31 Andrzej Duda o sprawach kluczowych dla jego prezydentury

Andrzej Duda: Sprawy kluczowe dla mnie to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Kolejna moja kadencja będzie blisko ludzi.





10:30 "Polacy pozytywnie ocenili moją prezydenturę"

Moi rodacy pozytywnie ocenili pięć lat mojej prezydentury i udzielili mi silnego, demokratycznego mandatu na kolejną kadencję" - powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu. Podziękował Polkom i Polakom za głosy oddane zarówno na niego, jak i jego kontrkandydatów.





10:25 "Chcę być prezydentem polskich spraw"

Prezydent Duda: chcę być prezydentem polskich spraw, spraw ważnych dla wszystkich Polaków, tak dla moich wyborców jak i dla tych, którzy poparli innych kandydatów. Jestem otwarty na współpracę. Będę prezydentem polskich spraw, to nie było jedynie hasło wyborcze, to przewodnia myśl mojej prezydentury.



10:23 Aleksander Kwaśniewski jedynym byłym prezydentem obecnym na inauguracji

Aleksander Kwaśniewski jest jedynym byłym prezydentem, który przybył na uroczyste zaprzysiężenie prezydenta Dudy. Zapytany, dlaczego tak postąpił, Kwaśniewski stwierdził: "Z trzech powodów, z szacunku dla państwa polskiego, z szacunku dla urzędu prezydenta, który sam pełniłem i z szacunku dla wyborców, wszystkich wyborców, tych 21 milionów, którzy zdecydowali się wziąć udział w wyborach". Jak dodał, uważam, że oni muszą wiedzieć, że doceniamy, i ich, i ich wybór".

Pytany, jak ocenia "postawę symbolicznego nieprzychodzenia na zaprzysiężenie prezydenta Dudy, ze względów politycznych, a nie epidemiologicznych", były prezydent powiedział, że "jesteśmy w wolnym kraju". "Każdy może decydować jak chce. (...) Moją decyzję wytłumaczyłem, a dlaczego inni podjęli inną decyzje, niech oni się tłumaczą" - dodał.

10:19 "Naród wyraził swoją wolę w wyborach"

"’Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu’ - nasi wielcy przodkowie zapisali te niezwykle ważne słowa w Konstytucji 3 maja. Jakże aktualne okazały się one w ciągu ostatnich dni, tygodni i dzisiaj. Władza pochodzi z woli narodu i naród wyraził swoją wolę w wyborach. To Polacy mają prawo zdecydować, kto ma być ich prezydentem, głową państwa i zdecydowali" - oświadczył prezydent.

10:16 Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Andrzej Duda w orędziu: Dziś demokracja w Polsce jest silniejsza niż kiedykolwiek. Miliony Polaków, którzy wcześniej nie głosowali, teraz zagłosowali. To wielka rzecz i ogromny sukces nas wszystkich. Te wybory odbyły się według najlepszych światowych standardów, dziękuję PKW.

10:09 Prezydent RP Andrzej Duda składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym

Andrzej Duda złożył w czwartek przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę prezydencką. Formalnie objął tym samym urząd prezydenta na drugą kadencję.

09:57 Prezydent z małżonką dotarli do Sejmu

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą przybyli w czwartek przed godz. 10 do Sejmu. Andrzej Duda złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, formalnie obejmując tym samym urząd prezydenta RP na drugą kadencję.

Prezydenta i jego małżonkę powitali marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki. Wszyscy byli w maseczkach.

Sejm z okazji uroczystości został przyozdobiony wieloma biało-czerwonymi flagami. Dwie z nich ozdabiają wejście do budynku, przed którym kilkadziesiąt minut temu widoczna była też tęczowa flaga. Przyniosły ją posłanki Lewicy jako symbol równości i wsparcia mniejszości seksualnych.



Długa jest lista nieobecnych. Jedynym byłym prezydentem, który bierze udział w uroczystości jest Aleksander Kwaśniewski.



Andrzej i Agata Dudowie zajmą miejsca przewidziane dla prezydenta przy stole prezydialnym na sali plenarnej Sejmu. W tym miejscu Andrzej Duda złoży przysięgę prezydencką.

09:52 Reprezentacje klubów

Prezydium klubu Koalicji Obywatelskiej podjęło decyzję, że klub KO wyśle na Zgromadzenie Narodowe niewielką delegację pod przewodnictwem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W delegacji nie będzie liderów partii tworzących KO, m.in. szefa PO Borysa Budki. Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała PAP, że większość posłów i senatorów klubu Lewicy - ok. 40 osób - weźmie udział w ZN. Klub Koalicji Polskiej-PSL-Kukiz15 ma reprezentować ok. 15 parlamentarzystów, m.in.: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, Paweł Kukiz oraz Stanisław Tyszka.





09:44 Andrzej Duda w drodze do Sejmu

Kolumna z prezydentem Andrzejem Dudą wyruszyła w czwartek po godz. 9.30 z Pałacu Prezydenckiego do Sejmu. Andrzej Duda złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie rozpocznie drugą kadencję na urzędzie prezydenta RP.

09:42 Duda: Zwycięstwo przy tak wysokiej frekwencji daje prezydentowi silny mandat

Będę współpracował ze wszystkimi, którym bliskie jest dobro Rzeczypospolitej; będę prezydentem polskim spraw - zapewnił w rozmowie z "Super Expressem" prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, te sprawy to przede wszystkim: rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność.





09:37 Przysięga wobec Zgromadzenia Narodowego

O godz. 10 na sali plenarnej Sejmu rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (wspólne obrady Sejmu i Senatu), przed którym Andrzej Duda złoży przysięgę oraz wygłosi orędzie inaugurujące drugą kadencję. Zgodnie z konstytucją, prezydent obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN następującej przysięgi:





Cytat Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem

Przysięgę można zakończyć słowami: "Tak mi dopomóż Bóg".





09:32 Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy

Prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w Zgromadzeniu Narodowym. Podczas zgromadzenia odbędzie się zaprzysiężenie na drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy.









09:30 Plan uroczystości



Plan inauguracji II kadencji prezydenta RP Andrzeja Dudy /Kancelaria Prezydenta /facebook.com





09:25 Szczególne środki bezpieczeństwa w Sejmie

W związku z epidemią koronawirusa w czwartek w Sejmie będą obowiązywały szczególne środki ostrożności. Ograniczeń dotyczących liczby uczestników jednak nie ma, ponieważ - jak tłumaczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) - możliwości takiej nie przewiduje regulamin Zgromadzenia Narodowego.



W związku z epidemią koronawirusa w czwartek w Sejmie będą obowiązywały szczególne środki ostrożności. Ograniczeń dotyczących liczby uczestników jednak nie ma, ponieważ - jak tłumaczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) - możliwości takiej nie przewiduje regulamin Zgromadzenia Narodowego.

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska przekazała, że podczas Zgromadzenia będą przestrzegane wszelkie procedury sanitarno-epidemiologicznymi. Każdy z parlamentarzystów i zaproszonych gości będzie miał mierzoną temperaturę i otrzyma maskę. W liście do posłów minister poprosiła, aby na korytarzach i po zakończeniu uroczystości zachowywać dystans społeczny. W dniu Zgromadzenia Narodowego, dla osób niebędących parlamentarzystami, wejście będzie możliwe tylko za okazaniem zaproszenia. Przez wejście główne wchodzić będą goście VIP zaproszeni na Galerię i zajmą tam co drugie miejsce. Dla pozostałych gości zostaną przygotowane dwie sale odsłuchowe: Salę Kolumnową oraz salę nr 118.





09:22 Wybory prezydenckie 2020



12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. (10 mln 440 tys. 648 głosów), uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc. (10 mln 18 tys. 263 głosy). W poniedziałek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w pełnym składzie orzekła o ważności wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta.