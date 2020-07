Połączenie ministerstw edukacji oraz szkolnictwa wyższego, klimatu i środowiska, rozwoju i polityki regionalnej. Do tego likwidacja Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Sportu. Taki jest plan maksimum planowanej na koniec września rekonstrukcji rządu. Czy to plan realny? Wątpią w to sami ministrowie.

Premier Mateusz Morawiecki podczas gali z okazji 40. rocznicy fali strajków, które przetoczyły się przez Lubelszczyznę / Jacek Szydłowski / PAP

Obecny rząd premiera Mateusza Morawieckiego jest rekordzistą pod względem liczby resortów, których jest 20, a także ministrów — jest ich 23, w tym trzech w Kancelarii Premiera. Według informacji Onetu premier przedstawił kierownictwu PiS swój plan zmian. Gdyby udało mu się go wcielić w życie, to liczba ministerstw spadłaby do około 15.



Według rozmówców Onetu w rządzie - premier - zaproponował połączenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz resortu nauki i szkolnictwa wyższego. Na nowo jedno ministerstwo tworzyłyby, jak kiedyś, resort klimatu i Ministerstwo Środowiska. Do Ministerstwa Rozwoju premier chciałby włączyć Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To także powrót do przeszłości, bo to PiS rozdzielił oba resorty.



Morawiecki widzi, że to był błąd - twierdzi jeden ze współpracowników premiera. To są uzupełniające się elementy - zaznacza.



Do tego Mateusz Morawiecki chce likwidacji Ministerstwa Cyfryzacji, które zostałoby wchłonięte przez inny resort (być może MSWiA, ale decyzja nie zapadła). Na liście do likwidacji są także Ministerstwo Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwa Sportu, które miałyby zostać wchłonięte przez inne resorty.

"Szef rządu chciałby wymienić również kilku innych ministrów, ale nie dostanie na to zgody. Oczywiście chciałby usunąć Zbigniewa Ziobrę, ale też szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Chodzi także o Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. Adamczyk to jednak człowiek byłej premier Beaty Szydło, która rozpostarła nad nim parasol ochronny" - czytamy na Onecie.