Kiedy dwa lata temu premier Morawiecki zapowiedział poważną redukcję stanowisk wiceministrów, jego rząd liczył ponad 120 osób. Likwidacji miało ulec 20-25 proc. stanowisk wiceministrów, których było już ponad 100. Nowy rząd Morawieckiego stopniowo się jednak odradza - już dziś liczy 112 członków, a ich liczba musi jeszcze wzrosnąć.

Zdjęcie grupowe Rady Ministrów / Wojciech Olkuśnik / PAP

Odchudzanie...

5 marca 2018 premier poinformował, że na stanowiskach ministrów i wiceministrów w jego rządzie zatrudnionych było 126 osób. Zapowiedział przy tym, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy zamierza tę liczbę zredukować o 20-25 procent. Oznaczałoby to, że liczba członków rządu miałaby spaść poniżej setki.

...i "efekt jojo"

Plan się nie powiódł. Stanowiska straciło w zapowiadanym przez premiera terminie dwudziestu kilku wiceministrów, jednak z 20 w rządzie odziedziczonym po Beacie Szydło do 23 wzrosła liczba ministrów, a wszyscy chcieli mieć godną liczbę swoich zastępców. W połowie ubiegłego roku rząd składał się więc z 24 konstytucyjnych członków gabinetu (premier i 23 ministrów) i 78 wiceministrów, łącznie - ze 102 osób.

Po jesiennych wyborach i zmianach w rządzie "efekt jojo" się nasilił: niezmienioną liczbę ministrów wspomagało już 83 wiceministrów. Dziś jest ich już 88, zatem łącznie z konstytucyjnymi ministrami rząd Mateusza Morawieckiego liczy obecnie 112 członków.

A to jeszcze nie koniec...

Rząd Mateusza Morawieckiego prawdopodobnie rozrośnie się jeszcze bardziej. W nowym rządzie kompetencje przypadające wcześniej ministerstwu środowiska miały być podzielone między nowo utworzony resort klimatu i wydzielony z niego resort - właśnie środowiska. Do podziału jednak dotąd nie doszło, a przyszły szef Ministerstwa Środowiska Michał Woś od kilku miesięcy jest wciąż ministrem bez teki. Kiedy jednak jego resort formalnie powstanie - prawdopodobnie także on powoła kilkoro swoich następców. Wtedy liczba członków rządu premiera Morawieckiego ponownie zbliży się do 120.

Poniżej lista członków rządu Mateusza Morawieckiego wg stanu na wczoraj. Poza premierem i konstytucyjnymi ministrami obejmuje ona obsadę kierownictw wszystkich resortów. Poza ich szefami pracuje w nich 80 wiceministrów w randze sekretarzy i podsekretarzy stanu. Lista obejmuje także 8 wiceministrów w kancelarii premiera w randze sekretarzy i podsekretarza stanu.

Mateusz MORAWIECKI - prezes Rady Ministrów

Piotr GLIŃSKI - wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego:

- Jarosław Sellin - sekr. stanu,

- Wanda Zwinogrodzka - podsekr. stanu

- Magdalena Gawin - podsekr. stanu,

- Paweł Lewandowski - podsekr. stanu

Jarosław GOWIN - wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego:

- Wojciech Maksymowicz - sekr. stanu,

- Anna Budzanowska - podsekr. stanu

- Sebastian Skuza - podsekr. stanu,

- Grzegorz Wrochna - podsekr. stanu

Jacek SASIN - wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych:

- Artur Soboń - sekr. stanu,

- Janusz Kowalski - sekr. stanu,

- Adam Gawęda - sekr. stanu,

- Maciej Małecki - sekr. stanu,

- Tomasz Szczegielniak - podsekr. stanu,

- Zbigniew Gryglas - podsekr. stanu



Marek ZAGÓRSKI - minister cyfryzacji:

- Adam Andruszkiewicz - sekr. stanu,

- Wanda Buk - podsekr. stanu





Dariusz PIONTKOWSKI - minister edukacji narodowej:

- Marzena Machałek - sekr. stanu,

- Maciej Kopeć - podsekr. stanu





Tadeusz KOŚCIŃSKI - minister finansów:

- Piotr Walczak - sekr. stanu,

- Piotr Dziedzic - podsekr. stanu,

- Tomasz Słaboszowski - posekr. stanu,

- Leszek Skiba - podsekr. stanu

- Piotr Nowak - podsekr. stanu,

- Tomasz Robaczyński - podsekr. stanu,

- Jan Sarnowski - podsekr. stanu

Małgorzata JAROSIŃSKA-JEDYNAK - minister funduszy i polityki regionalnej:

- Kamil Bortniczuk - sekr. stanu,

- Waldemar Buda - sekr. stanu,

- Anna Gembicka - sekr. stanu,

- Grzegorz Puda - sekr. stanu,

Marek GRÓBARCZYK - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej:

- Grzegorz Witkowski - podsekr. Stanu,

- Anna Moskwa - podsekr. stanu

Andrzej ADAMCZYK - minister infrastruktury:

- Marcin Horała - sekr. stanu,

- Rafał Weber - sekr. stanu,

- Andrzej Bittel - sekr. stanu

Michał KURTYKA - minister klimatu:

- Ireneusz Zyska - sekr. stanu

- Małgorzata Golińska - sekr. stanu,

- Piotr Dziadzio - sekr. stanu,

- Jacek Ozdoba - sekr. stanu,

- Adam Guiborge-Czetwertyński - podsekr. stanu

Mariusz BŁASZCZAK - minister obrony narodowej:

- Tomasz Zdzikot - sekr. stanu,

- Wojciech Skurkiewicz - sekr. stanu,

- Marcin Ociepa - sekr. stanu,

- Sebastian Chwałek - sekr. stanu,

- Paweł Woźny - podsekr. stanu

Marlena MALĄG - minister rodziny, pracy i polityki społecznej:

- Stanisław Szwed - sekr. stanu,

- Ewa Michałek - sekr. stanu,

- Paweł Wdówik - sekr stanu,

- Kazimierz Kuberski - podsekr. stanu,

- Barbara Socha - podsekr. stanu,

- Alina Nowak - podsekr. stanu

Jan Krzysztof ARDANOWSKI - minister rolnictwa i rozwoju wsi:

- Szymon Giżyński - sekr. stanu,

- Jan Białkowski - podsekr. stanu,

- Ryszard Kamiński - podsekr. stanu

Jadwiga Katarzyna EMILEWICZ - minister rozwoju:

- Wojciech Murdzek - sekr. stanu,

- Andrzej Gut-Mostowy - sekr. stanu,

- Krzysztof Mazur - posekr. stanu,

- Marek Niedużak - podsekr. stanu,

- Robert Krzysztof Nowicki - podsekr. stanu,

- Olga Ewa Semeniuk - podsekr. stanu

Danuta DMOWSKA-ANDRZEJUK - minister sportu:

- Anna Krupka - sekr. stanu,

- Andrzej Osuch - sekr. stanu

Zbigniew ZIOBRO - minister sprawiedliwości:

- Michał Wójcik - sekr. stanu,

- Marcin Warchoł - sekr. stanu,

- Sebastian Kaleta - sekr. stanu,

- Marcin Romanowski - podsekr. stanu,

- Anna Dalkowska - podsekr. stanu

Mariusz KAMIŃSKI - minister-członek RM, minister spraw wewnętrznych i administracji:

- Maciej Wąsik - sekr. stanu,

- Paweł Szefernaker - sekr. stanu,

- Krzysztof Kozłowski - sekr. stanu,

- Błażej Poboży - podsekr. stanu

Jacek Krzysztof CZAPUTOWICZ - minister spraw zagranicznych:

- Szymon Szynkowski vel Sęk - sekr. stanu,

- Piotr Wawrzyk - sekr. stanu,

- Paweł Jabłoński - podsekr. stanu,

- Maciej Lang - podsekr. stanu,

- Marcin Przydacz - podsekr. stanu

Łukasz SZUMOWSKI - minister zdrowia:

- Józefa Szczurek-Żelazko - sekr. stanu,

- Waldemar Kraska - sekr. stanu,

- Janusz Cieszyński - podsekr. stanu,

- Sławomir Gadomski - podsekr. stanu,

- Maciej Miłkowski - podsekr. stanu

Kancelaria Premiera:

Michał DWORCZYK - minister-członek Rady Ministrów

Łukasz SCHREIBER - minister-członek Rady Ministrów

Konrad SZYMAŃSKI - minister-członek Rady Ministrów

Michał WOŚ - minister-członek Rady Ministrów

Jan Dziedziczak - sekr. stanu,

Krzysztof Kubów - sekr. stanu,

Adam Lipiński - sekr. stanu

Piotr Müller - sekr. stanu,

Piotr Naimski - sekr. stanu

Anna Schmidt-Rodziewicz - sekr. stanu,

Paweł Szrot - sekr. stanu,

Jarosław Wenderlich -podsekr. stanu.