"Konieczna jest reforma konstytucji. Po ponad 20 latach jej funkcjonowania są w niej elementy, które trzeba zmienić, bo świat idzie do przodu" – stwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" lider Polskiego Stronnictwa Ludowego i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. "Estonia już np. wpisała do swojej konstytucji prawo do dostępu do internetu. Ja proponowałem wpisanie Unii Europejskiej do konstytucji, bo dzisiejszy rząd próbuje nas w Unii zmarginalizować, a być może docelowo wykluczyć" - dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz / Marcin Obara /PAP

