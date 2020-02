"Sprawa jest jeszcze otwarta. Zobaczymy, jak mniejsze banki zareagują na naszą prośbę" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM poseł koła Konfederacji, Artur Dziambor, pytany o kredyt na kampanię prezydencką Krzysztofa Bosaka. "My mamy szczęśliwie bardzo dzielnych i oddanych sympatyków. Nawet, jeżeli przez pożyczkę się tego nie da zrobić, to mam nadzieję, że da się to zrobić przez prywatne wpłaty" - dodał.

Wszyscy w Konfederacji wspierają Krzysztofa Bosaka - zapewnił w Porannej rozmowie w RMF FM Dziambor. Moja rola w tym, żeby Krzysztof Bosak był kandydatem, który jest zarówno narodowy, jak i wolnościowy - tłumaczył.

Problemem było to, żeby nami się jakiekolwiek media kiedykolwiek zainteresowały. Jeżeli mówiliśmy merytorycznie - nikogo to nie interesowało. Jak ogłaszaliśmy, że robimy palenie PIT-ów, jedzenie PIT-ów z ketchupem, wysyłanie PIT-ów w kosmos czy cięcie piłą łańcuchową to jakieś kamery przyszły, pokazały, że jest taka partyjka - stwierdził w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Artur Dziambor pytany o kontrowersyjne wypowiedzi posłów Konfederacji. Z tego słynęliśmy. To był sposób na przebicie się do mediów - dodał. Przyzwyczailiśmy się, że jak stoimy za płotem, to musimy mówić coś dziwnego, żeby kamera przyszła - tłumaczył.

Nie, absolutnie nie - mówił w RMF FM Dziambor pytany o to, czy Konfederacja jest prorosyjska. Rusofilię się zarzuca partii, która jest wręcz libertariańska - ma tak wolnorynkowe poglądy, że nic z tego programu nie jest realizowane w Rosji - przekonywał. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nas od Rosji dzieli Białoruś i Ukraina i bardzo byśmy chcieli, żeby tak zostało. Czujemy to ,że Rosja może w pewnym momencie mieć ciągotki do tego, żeby zacząć przejmować kolejne tereny. Nie chcielibyśmy tego z oczywistych względów - dodał.

Podatki powinny być celowe. W moim idealnym świecie podatki idą na wojsko, policję, minimalną administrację państwową - wyliczał Dziambor w RMF FM. Poza tym powinny być podatki lokalne, które mogą pomóc samorządności pracować" - dodał. "W moim idealnym świecie szkolnictwo jest prywatne, a wiedza jest towarem - przyznał. Długo nie będziemy żyć w tym świecie, dlatego postanowiliśmy promować bon oświatowy - wyjaśnił polityk Konfederacji.

