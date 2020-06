Za chwilę marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów prezydenckich. Dotychczas politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że najbardziej prawdopodobna data to 28 czerwca.

Elżbieta Witek / PAP/Radek Pietruszka /

Wszystko na to wskazuje, że Witek ogłosi wybory 28 czerwca - bo najważniejsi politycy partii rządzącej podkreślali, że to ostatni możliwy termin. Ostatecznie przekonamy się o tym za chwilę.



Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM, Elżbieta Witek chciała jak najszybszego terminu wyborów prezydenckich, dlatego wielokrotnie apelowała do Senatu o błyskawiczne prace nad ustawą wyborczą - i gdyby izba wyższa zrobiła to w ekspresowym tempie, możliwe byłyby wybory prezydenckie nawet 14 czerwca. Takie były plany partii rządzącej, których nie udało się zrealizować.

Wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ws. organizacji wyborów prezydenckich, a później została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw.



Dziś przed południem pojawiła się informacja, że Państwowa Komisja Wyborcza pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że wybory odbędą się 28 czerwca. Termin rejestracji komitetów minie 5 czerwca, a rejestracji kandydatów - 10 czerwca. TUTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT>>>



Przypomnijmy, że wcześniej zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. PKW stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów. W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały PKW w Dzienniku Ustaw. Uchwała PKW została opublikowana w poniedziałek.