Wróg jest gdzie indziej Borysie. PiS to partia, z którą powinieneś walczyć. Nie z Lewicą. Ucz się od Rafała jak nie być aroganckim - napisał na Twitterze Włodzimierz Czarzasty, komentując wypowiedź Borysa Budki, że szef SLD "udowodnił, że da się zrobić niższy wynik wyborczy niż w wyborach prezydenckich w 2015 r.".

Przewodniczący PO Borys Budka był we wtorek pytany w Polsat News m.in. o słowa Włodzimierza Czarzastego, który powiedział, że - jak relacjonowano na antenie - "PO przegrała szóste z rzędu wybory; przez dwa tygodnie w drugiej turze nie potrafiła skonsolidować opozycji; nie przedstawiła Rafałowi Trzaskowskiemu żadnego spójnego programu".



Staram się pomijać tego typu uwagi. Wydawało się, że nie da się zrobić niższego wyniku niż poprzednio kandydatka Lewicy (w 2015 r. Magdalena Ogórek - PAP), (ale) Włodzimierz Czarzasty udowodnił, że da się zrobić niższy wynik (kandydata Lewicy Roberta Biedronia - PAP), natomiast ja absolutnie jestem za pełną współpracą w ramach opozycji - odpowiedział Budka. Dodał, że "niektórzy kandydaci nie wznieśli się ponad podziały" i nie stanęli obok kandydata KO.



Szef SLD Włodzimierz Czarzasty skomentował tę wypowiedź na Twitterze. "Wróg jest gdzie indziej Borysie. PiS to taka partia, z którą powinieneś walczyć. Nie z Lewicą. Ucz się od Rafała jak nie być aroganckim. Rafał przegrał przez takie wypowiedzi jak Twoje i takich ludzi zakochanych w sobie jak Ty" - napisał.



"Włodku, podobno napisałeś coś do mnie, ale nie mogę przeczytać, bo chyba omyłkowo mnie zablokowałeś. Też Cię lubię i jak zawsze zapraszam na dobrą kawę. Lepiej porozmawiać w cztery oczy a nie przez media. Serdeczności!" - odpowiedział Budka, dołączając do wpisu informację o zablokowaniu jego konta przez Czarzastego.

W tegorocznych wyborach prezydenckich kandydat Lewicy Robert Biedroń uzyskał 2,22 proc. poparcia, a w wyborach prezydenckich w 2015 r. popierana przez SLD Magdalena Ogórek otrzymała 2,38 proc. głosów.