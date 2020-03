Prezydent Andrzej Duda zaprosił w poniedziałek uczniów do udziału w internetowym turnieju Grarantanna Cup. Poinformował też o założeniu konta na Tik Toku.

Andrzej Duda / Jacek Turczyk / PAP

W poniedziałek prezydent poinformował na Twitterze o założeniu konta na Tik Toku. W aplikacji, głowę państwa można znaleźć pod nazwą: AndrzejDudaNaTikToku.



Tik Tok to platforma do nagrywania i oglądania krótkich filmów za pomocą urządzeń mobilnych.



Swój wpis Andrzej Duda opatrzył krótkim filmikiem, w którym zaprosił uczniów do udziału w turnieju Grarantanna Cup. Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie, ale potrzebny jest też sport. E-sport. Zapraszam was do turnieju Grarantanna Cup organizowanego wspólnie z ministerstwem cyfryzacji - powiedział do uczniów.



Grarantanna Cup to platforma zapewniająca każdego dnia uczniom różne propozycje aktywności: sesje gier fabularnych online, zagadki logiczne, webinary, streamingi, turnieje i konkursy związane z grami oraz kreatywnym wykorzystaniem internetu. Turnieje e-sportowe dostępne są na stronie: http://grarantanna.pl .