Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, aby zawetował nowelizację przyznającą 2 mld zł Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu. Zdaniem kandydatki PO na prezydenta pieniądze te powinny zostać przeznaczone na lepszą opiekę medyczną dla polskich pacjentów.

Kidawa-Błońska apeluje do prezydenta o zawetowanie noweli dającej 2 mld zł TVP i PR / Wojciech Olkuśnik / PAP

Małgorzata Kidawa-Błońska przebywa na Podkarpaciu. Na porannej konferencji przed szpitalem w Ustrzykach Dolnych, kandydatka PO, której towarzyszyły położne z placówki, mówiła m.in. o tym, że w tym szpitalu z końcem lutego zamknięty zostanie oddział ginekologiczno-położniczy.



Dzisiaj w Warszawie odbędzie się wielka konwencja prezydenta Andrzeja Dudy, na zamkniętej konwencji będzie opowiadał o jakiś wrogach, sprawach których w Polsce nie ma, będzie przedstawiał Polskę, której nie zna. A my jesteśmy tu, gdzie są prawdziwe problemy ludzi - podkreśliła Kidawa-Błońska.



Jak podkreśliła Kidawa-Błońska: problemy szpitala nie wynikają ze złej pracy ludzi, ale ze złego działania całego systemu.



Zaznaczyła, że oddział, który zostanie zamknięty jest bardzo ważny dla kobiet, które żyją w tym regionie. Tyle się mówi, że rodzina jest najważniejsza, że rodzenie dzieci jest bardzo ważne, że kobieta ma dostać opiekę i wsparcie, a tutaj zamyka się taki oddział - stwierdziła wicemarszałek.



Kandydatka PO na prezydenta zwróciła uwagę, że w konstytucji zapisane jest, że wszyscy muszą mieć równy dostęp do opieki medycznej. Zdaniem Kidawy-Błońskiej, szczególnie musimy dbać o dzieci, kobiety i osoby starsze.