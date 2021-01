Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Biden złożył przysięgę kładąc dłoń na Biblię, która od pokoleń należy do jego rodziny. "Dzisiaj świętujemy triumf nie kandydata, a idei, jaką jest demokracja. Wola ludu została wysłuchana; wiemy, że demokracja jest cenna i delikatna i teraz wygrała; to jest dzień Ameryki, dzień demokracji" - mówił Biden. Nowy prezydent wezwał Amerykanów do zjednoczenia i wspólnej walki z wyzwaniami, które stoją przed Stanami Zjednoczonymi i całym światem.

Joe Biden zaprzysiężony / Kleponis Chris/CNP/ABACA / PAP/EPA

Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta USA.

Biden przejmuję władze w USA w momencie głębokiego podziału społeczeństwa i globalnej pandemii, która pochłonęła życie 400 tys. Amerykanów.

Historyczne jest zaprzysiężenie Kamali Harris, która została wiceprezydentem USA jako pierwsza kobieta, pierwsza osoba czarnoskóra i pierwsza osoba o azjatyckich korzeniach.

Biden w swoim pierwszym przemówieniu wzywał Amerykanów do zjednoczenia się. Podkreślał, że dzień zaprzysiężenia to nie jest dzień jego triumfu, a dzień zwycięstwa demokracji.

Na ceremonii zaprzysiężenia zabrakło Donalda Trumpa, który zerwał z tradycją. Pojawili się za to inni byli prezydenci: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama.

W pierwszym wpisie po zaprzysiężeniu wiceprezydent Kamala Hariss zadeklarowała, że "jest gotowa do służby".

Donald Trump zostawił na biurku w Gabinecie Owalnym list dla swojego następcy. Poprzez pozostawienie noty dla swojego następcy Trump kontynuuje tradycję zapoczątkowaną w 1989 r. przez ustępującego ze stanowiska prezydenta Ronalda Reagana.

Choć Donald Trump kończy przygodę z Białym Domem, to Waszyngton nie kończy przygody z nim. Proces impeachmentu 45. prezydenta USA w Senacie może się rozpocząć jeszcze pod koniec tego tygodnia.

Centrum Waszyngtonu przypomina strefę wojny. Ulice miasta patroluje Gwardia Narodowa, FBI, policja i straż graniczna. Wznoszone są ogrodzenia, barykady i punkty kontrole; część ulic wyłączono z ruchu, zastawiając je samochodami. Przed Kongres i Biały Dom nie ma dostępu.

Finałem ceremonii zaprzysiężenia będzie koncert "Celebrating America", który poprowadzi Tom Hanks. Wystąpią m.in. Bruce Springsteen, John Bon Jovi, Justin Timberlake.

19:23 Joe Biden podpisuje nomicje

Joe Biden podpisuje dla członków swojej administracji.







19:09 Lady Gaga i Jennifer Lopez na zaprzysiężeniu Joe Bidena

O występach gwiazd muzyki pop podczas ceremonii w Waszyngtonie przeczytacie w naszym artykule.









19:02 Grzegorz Jasiński o ceremonii inauguracji prezydentury Joe Bidena

O wrażenia z ceremonii inauguracji zapytaliśmy też Grzegorza Jasińskiego, który jako korespondent RMF FM relacjonował z Waszyngtonu inauguracje dwóch kadencji prezydenta George'a W. Busha.

Cytat To z pewnością niezwykła inauguracja, w niezwykłej chwili pandemii, na swój sposób kameralna, w maseczkach, bez tłumów przed Kapitolem, ale i bez ustępującego prezydenta, w kraju silnie, politycznie podzielonym. Od początku XXI wieku inauguracje są świętem połowy Ameryki. Tak to już jest. Tym razem nikt nie będzie się przynajmniej licytował na liczby zwolenników, którzy przyjechali do Waszyngtonu. Z jednej strony wszystko jest więc inne, ale z drugiej takie jak powinno być. Mimo kontrowersji władza została pokojowo przekazana i w historii USA rozpoczyna się nowy rozdział. Przemówienie Joe Bidena było otwarte, nastawione na pojednanie, wspólną walkę z pandemią i innymi kryzysami, wzywające do otwartości na siebie nawzajem. Ale przemówienie to dopiero początek. Przekonamy się jak będzie w praktyce. Pierwsze praktyczne zadanie przed nowym prezydentem jeszcze dziś. O 23:15 czasu polskiego Joe Biden podpisze w Białym Domu pierwsze dokumenty. Grzegorz Jasiński





18:58 Grzegorz Kwolek analizuje przemówienie Joe Bidena

Jedność - to słowo padło w przemówieniu Joe Bidena co najmniej kilkadziesiąt razu - zauważa dziennikarz RMF FM Grzegorz Kwolek.



Inne, istotne wątki, które pojawiły się w pierwszym przemówieniu następcy Donalda Trumpa to walka z pandemią i skutkami śmiertelnego koronawirusa.





Cytat Przemówienie Bidena to było wezwanie do wspólnej, jednoczącej całą Amerykę walki. Walki z podziałami, z kłamstwami, które wywołały te podziały, rasizmem i prawicowym ekstremizmem. Były też ogólnikowe obietnice, takie jak wspólna opieka medyczna dla wszystkich i walka z podziałami społecznymi. I bardzo silny akcent położony na walkę z pandemią i jej skutkami. To czego zabrakło to wątki międzynarodowe. Im Joe Biden poświecił dwa zdania mówiąc, że Ameryka odbuduje swoje sojusze i będzie przewodzić światu nie przykładem siły, ale siłą przykładu Grzegorz Kwolek, reporter RMF FM





18:52 Prezydent Joe Biden zaktualizował swój profil na Twitterze

Kilkadziesiąt minut po zaprzysiężeniu na prezydenta USA Joe Biden zmienił swój status na swoim oficjalnym koncie na Twitterze i zaczął już używać określenia prezydent Stanów Zjednoczonych. "Nie traćcie wiary" - brzmi hasło nad zdjęciem Bidena.



"Prezydent Stanów Zjednoczonych, mąż @DrBiden, dumny ojciec i dziadek. Gotowy do budowania lepszego jutra dla wszystkich Amerykanów" - napisał Biden w swoim pierwszym wpisie po zaprzysiężeniu go na 46. prezydenta USA.



Wcześniej na swoim profilu na Twitterze Biden oficjalnie używał określenia prezydent elekt.





18:50 Jeszcze dziś Biden podpisze 15 aktów wykonawczych

Aby stawić czoło kryzysom związanym z pandemią, gospodarką, zmianami klimatycznymi i nierównością rasową, Biden podpisze w środę po południu (czasu lokalnego) w Gabinecie Owalnym rozporządzenia wykonawcze i memoranda oraz poprosi agencje (rządowe) o podjęcie kroków w dwóch dodatkowych obszarach - poinformowała Jen Psaki, która w nowej administracji będzie rzeczniczką Białego Domu.

Rozporządzenia będą dotyczyć m.in. ustanowienia w Białym Domu nowego biura koordynującego walkę z pandemią koronawirusa i wprowadzenia obowiązku noszenia masek i utrzymywania dystansu społecznego na terenie wszystkich obiektów federalnych.

Biden rozpocznie również proces ponownego przystąpienia USA do porozumienia klimatycznego z Paryża i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wyda rozległe zarządzenie dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi, w tym cofnięcia wcześniejszego prezydenckiego pozwolenia na kontrowersyjny ropociąg Keystone XL.

Biden natychmiast zakończy też stan wyjątkowy, który Trump ogłosił na granicy z Meksykiem w lutym 2018 r., aby przekierować miliardy dolarów z resortu obrony na budowę muru. Wstrzyma również budowę muru, aby przejrzeć kontrakty i sposób, w jaki pieniądze na jego budowę mogły zostać gdzie indziej przekierowane.

Psaki zaznaczyła, że działania podjęte już w środę koncentrują się na zapewnieniu "natychmiastowej pomocy" Amerykanom.





18:46 Papież gratuluje Joe Bidenowi

Papież Franciszek w depeszy gratulacyjnej do nowego prezydenta USA Joe Bidena zapewnił go o swojej modlitwie o to, by Bóg obdarzył go "mądrością i siłą". Zaapelował do 46. prezydenta o kierowanie się szacunkiem dla praw i godności każdej osoby.



W przesłaniu, opublikowanym przez Watykan w środę natychmiast po zaprzysiężeniu Joe Bidena papież złożył życzenia nowemu prezydentowi USA i zapewnił go o swojej modlitwie do Boga, by obdarzył go "mądrością i siłą w pełnieniu tego wysokiego urzędu".



"Niech pod Pana przywództwem Amerykanie dalej czerpią siłę ze wzniosłych politycznych, etycznych i religijnych wartości, które inspirowały naród od jego powstania" - napisał Franciszek.



Dodał następnie: "W czasie, gdy ciężkie kryzysy stojące przed naszą rodziną ludzką wymagają dalekowzrocznych i zjednoczonych odpowiedzi, modlę się o to, aby Pańskimi decyzjami kierowała troska o budowę społeczeństwa naznaczonego przez autentyczną sprawiedliwość i wolność oraz niewyczerpany szacunek dla praw i godności każdej osoby, zwłaszcza ubogiej, słabej i tych, którzy nie mają głosu".





18:43 Indie zacieśnią współpracę z USA?

Konflikt USA z Chinami, ma być szansą dla Indii na wzmocnienie sojuszu indyjsko-amerykańskiego za kadencji prezydenta Bidena - uważają komentatorzy. Indie chcą pogłębić współpracę wojskową i uzgodnić traktat handlowy. Nowa administracja zapowiada współpracę z Indiami w sprawie klimatu.



"'Moment Bidena' daje Delhi okazję do przełamania bilateralnych różnic w handlu i podniesienia na wyższy szczebel współpracy wojskowej"- komentuje w dzienniku "The Indian Express" zaprzysiężenie prezydenta Joe Bidena Chilamkuri Raja Mohan, dyrektor Instytutu Studiów Południowoazjatyckich na Narodowym Uniwersytecie w Singapurze.



"Za administracji Trumpa widzieliśmy dwie ważne zmiany w relacjach Indii z USA. Z jednej strony zaostrzenie się napięć handlowych, a z drugiej pogłębienie współpracy wojskowej" - ocenia Mohan. "Indie są przykładem sukcesu kolejnych administracji" - indyjska agencja ANI cytuje wypowiedź Antony’ego Blinkena, kandydata na szefa amerykańskiej dyplomacji z przesłuchania przed senacką komisją spraw zagranicznych. "Administracja Trumpa to kontynuowała (politykę prezydenta Obamy - PAP), włączając swoją koncepcję Indo-Pacyfiku, i współpracując z Indiami, by żaden kraj, również Chiny, nie zagroziły ich suwerenności" - podkreślił.





18:32 Pierwszy tweet wiceprezydent Harris

Wiceprezydent USA Kamala Harris tuż po zaprzysiężeniu w środę wysłała swój pierwszy tweet z oficjalnego konta @VP.



"Gotowa do służby" - napisała Harris.



Kamala Harris jest pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydenta USA. Była senator z Kalifornii jest także pierwszą osobą pochodzenia afroamerykańskiego i południowoazjatyckiego na tym stanowisku.





18:32 Zdjęcia z inauguracji prezydentury Joe Bidena

Mamy dla was zdjęcia z ceremonii, która przejdzie do historii.











18:31

Modlitwę zmówił wielebny Kościoła Metodystycznego.







18:19 Amanda Gorman wygłasza poemat

23-letnia Amanda Gorman wygłosi swój poemat "The Hill We Climb". To najmłodsza poetka, która dostąpi zaszczytu wystąpienia na ceremonii prezydenckiego zaprzysiężenia.



18:15 Przemówienie Joe Bidena

Przed nami wszystkimi i przed Bogiem daję wam słowo, że będę bronił was, bronił Ameryki i bronił konstytucji. Razem napiszemy amerykańską historię nadziei, a nie strachu. Jedności, a nie podziałów - zakończył swoje inauguracyjne przemówienie nowy prezydent USA Joe Biden.- mówił Biden.





18:12 Są już gratulacje z UE





18:11 Joe Biden przemawia

Musimy odłożyć politykę na bok i w końcu walczyć z tą pandemią zjednoczeni - mówił. Przekazał też, że ma wiadomość dla wszystkich spoza Ameryki, którzy go oglądają. Będziemy prowadzić świat nie przez przykład siły, ale przez siłę przykładu - tłumaczył. Nowy prezydent wezwał też wszystkich do modlitwy za ofiary pandemii.









18:03 Joe Biden przemawia

Będę prezydentem wszystkich Amerykanów. Będę walczył tak samo o tych, którzy na mnie nie głosowali, jak o tych, którzy oddali głos na mnie - stwierdził.



Biden podkreślił też, że Amerykanie muszą bronić prawdy.





18:02 Joe Biden wzywa do zjednoczenia

Zjednoczeni możemy zrobić wiele. Możemy pokonać wirusa, możemy stworzyć miejsca pracy, ocalić szkoły, możemy dostarczyć narodowi sprawiedliwość rasową - stwierdził Biden.

Historia, wiara i wizja mogą mam wskazać drogę do zjednoczenia. (...) Dość już krzyków, to jest nasz historyczny moment. Musimy się zjednoczyć (...) Dziś w tym miejscu zacznijmy od początku. Zacznijmy słuchać siebie nawzajem, szanować siebie nawzajem. (...) Nie każda kłótnia musi się kończyć wojną - dodał.





17:57 Nowy prezydent USA przemawia

Mamy dużo do zrobienia, wiele do naprawienia, wiele musi uleczenia, wiele jest do zdobycia. Tylko kilka w naszej historii służyło w czasach, które są większym wyzwaniem niż czasy, w których teraz jesteśmy - mówił Biden i podkreślił jak dramatyczne skutki ma pandemia.

17:54 Nowy prezydent USA przemawia

Dzisiaj nie celebrujemy zwycięstwa kandydata, a zwycięstwo demokracji. Po raz kolejny uczymy się, ze demokracja jest cenna, jest krucha, ale demokracja przetrwała - mówił Biden.

Prezydent USA dziękował wszystkim swoim poprzednikom.





17:50 Joe Biden zaprzysiężony na prezydenta USA

Prezes Sądu Najwyższego John Roberts przyjął prezydencką przysięgę Joe Bidena.



17:44 Występ Jennifer Lopez

Jennifer Lopez śpiewa utwór "This land is your land"







17:41 Zaprzysiężenie Kamali Harris

Kamala Hariss zaprzysiężona przez sędzię Sonię Sotomayor.







17:37

Strój Lady Gagi z pewnością zostanie skomentowany przez specjalistów od mody.









17:35 Wprowadzenie flagi i hymn

Na scenę wprowadzono flagę Stanów Zjednoczonych. Hymn USA zaśpiewa Lady Gaga.







17:32 Kamala Harris złoży przysięgę na dwóch egzemplarzach Biblii

Kamala Harris złoży przysięgę na dwóch egzemplarzach Biblii - jeden z nich należał wcześniej do przyjaciółki i sąsiadki rodziny Harris, Reginy Shelton. Drugi należał do Thurgooda Marshalla, pierwszego Afroamerykanina zasiadającego w Sądzie Najwyższym.





17:30 Wspólna modlitwa



Na prośbę prezydenta elekta modlitwę odmówi jezuita, ojciec profesor Leo O’Donovan, przyjaciel Jana Karskiego oraz rodziny Bidenów.







17:25 Przemawia Roy Blunt

Senator partii republikańskiej Roy Blunt ogłosił rozpoczęcie ceremonii inauguracji prezydentury Joe Bidena.





17:20 Joe i Jill Bidenowie przywitani na Kapitolu

Joe i Jill Biden zostali przywitani przez uczestników ceremonii. Przemawia demokratyczna senator Amy Klobuchar.



Klobuchar wspomniała o zamieszkach i wdarciu się tłumu na Kapitol, o tym, że demokracja przetrwa oraz o przykładzie, jakim dla dziewczynek na całym świecie stanie się Kamala Harris.

17:17 Waszyngton jak strefa wojny

25 tysięcy funkcjonariuszy Gwardii Narodowej bierze udział w zabezpieczeniu Waszyngtony w trakcie inauguracji prezydentury Joe Bidena.







17:12 Kamala Harris przywitana na Kapitolu

Kamala Harris, pierwsza kobieta, pierwsza osoba czarnoskóra i pierwsza osoba o azjatyckich korzeniach obejmująca urząd wiceprezydenta USA, przywitana na Kapitolu.





17:11 Owacje na stojąco dla funkcjonariusza, który bronił Kongresu

Eugene Goodman, oficer, który bronił Kapitolu w trakcie zamieszek, otrzymał owacje na stojąco.





17:04 Powitano Mike'a Penca

Mike Pence przywitany oklaskami na Kapitolu. Wiceprezydent bierze udział w ceremonii inauguracji prezydentury Joe Bidena, choć z udziału zrezygnował prezydent Donald Trump. Wcześniej Mike Pence potępił zamieszki w Waszyngtonie. Gdy służby opanowały sytuację na Kapitolu, wznowił posiedzenie Kongresu, w czasie którego zatwierdzono wynik wyborów prezydenckich.





17:00 Donald Trump już na Florydzie

Donald Trump oraz jego żona Melania Trump wylądowali na Florydzie.







16:55 Michelle Obama i Barack Obama pojawili się na inauguracji prezydentury Joe Bidena



/MELINA MARA / POOL /PAP/EPA





16:52 Wiadomość do żony

"Kocham Cię Jilly i nie mógłbym być bardziej wdzięczny za to, że jesteś ze mną w tej podróży" - napisał Joe Biden do swojej żony.









16:50 George W. Bush i Laura Bush są już na Kapitolu

Na miejsce przybyli już też George W. Bush i Laura Bush.





16:47 Clintonowie już w Waszyngtonie

Bill i Hillary Clinton przybyli na inaugurację Joe Bidena.









16:44 Kamala Harris z wyjątkową eskortą

Kamala Hariss będzie eskortowana przez funkcjonariusz policji Kapitolu, który odpierał szturm na Kapitol - podaje CNN.

Kamalę Harris będzie eskortował Eugene Goodman.

Dwa tygodnie temu doszło do szturmu na Kapitol. Po przemówieniu Donalda Trumpa tłum jego zagorzałych zwolenników ruszył na Kapitol i wtargnął do gmachu Kongresu, który zajmował się akurat ostatecznym zatwierdzeniem zwycięstwa Joe Bidena w listopadowych wyborach prezydenckich. Kongresmenów, a także obecnego na miejscu wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a, ewakuowano.Protestujący głośno domagali się, by Donald Trump pozostał prezydentem Stanów Zjednoczonych, skandowali m.in. hasło: "Zatrzymać oszustwo!".

Część z nich była uzbrojona: służby przejęły kilka sztuk broni, znaleziono również dwie bomby rurowe.

Aresztowano tego dnia ponad 80 ludzi.





16:34 Eksperci o polityce zagranicznej Bidena: Utrzymanie kursu wobec Chin i reset z Europą

Polityka zagraniczna Joe Bidena będzie przewidywalna i nastawiona na współpracę. Główne jej priorytety to odbudowa sojuszy - w tym relacji z Europą - i utrzymanie presji na Chiny - oceniają eksperci w rozmowie z PAP.



Zdaniem Michała Baranowskiego, dyrektora warszawskiego biura German Marshall Fund w Warszawie, polityka zagraniczna Bidena będzie powrotem do "bardziej przewidywalnego i profesjonalnego podejścia", a także do nastawienia na współpracę międzynarodową. Będzie też w dużej mierze polegać na odwróceniu wielu trendów i decyzji administracji Donalda Trumpa.



"Nie będzie to odwracanie na oślep, np. wojsk w Europie. Na pewno zmieni się jednak układ wspólpracy z Europą, nowej administracji zależeć będzie na zmianie tonu relacji z Niemcami"- mówi Baranowski.



Jak zaznacza, może to być szansa dla Polski, zwłaszcza jeśli wyjdzie ona z własnymi inicjatywami w sferze bezpieczeństwa razem z Berlinem. Chodzi np. o wzmocnienie obecności wojsk obu krajów w państwach bałtyckich, czy finansowe wsparcie Niemiec w modernizację sił państw wschodniej flanki NATO.

Podobnie sytuację ocenia Thomas Yeager, były amerykański dyplomata i ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.



"Biden będzie podkreślał multilateralne i kolektywne działania w celach. Poza tym, oczekuję, że będzie to wyglądać podobnie do polityki zagranicznej Obamy, choć spodziewam się, że (polityka Bidena - PAP) będzie bardziej +muskularna+ i aktywna z racji międzynarodowego doświadczenia Bidena i jego wieloletnich relacji z przywódcami" - ocenia Amerykanin.



Jak dodaje, jedną z najważniejszych spraw będzie polityka wobec Chin. Zdaniem Yeagera, Biden będzie ostrzejszy wobec Pekinu niż Obama i utrzyma wiele elementów twardej polityki Trumpa.





16:28 Joe Biden przed Kapitolem









16:25 Zamiast zwolenników nowego prezenta, morze flag

/ TASOS KATOPODIS / POOL / PAP/EPA

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i zagrożenie zamieszkami ceremonia nie będzie przypominała poprzednich uroczystości tego typu. Zachowany będzie wymagany w trakcie epidemii dystans między gośćmi, a przed Kapitolem zabraknie tłumów wiwatujących na cześć nowego prezydenta. Na wielkich błoniach w centrum w ziemię wbito prawie 200 tysięcy flag.









16:17 Kim jest Kamala Harris?

Wiceprezydent USA zostanie Kamala Harris. O jej pochodzeniu i o jej karierze politycznej przeczytacie w naszym artykule.









16:00

Joe Biden będzie najstarszym w momencie zaprzysiężenia prezydentem USA



78-letni Joe Biden rozpocznie prezydenturę jako najstarszy w momencie zaprzysiężenia spośród dotychczasowych przywódców USA. Trump miał podczas swojej inauguracji 70 lat, Ronald Reagan 69. Najmłodsi byli natomiast 42-letni Theodore Roosevelt, 43-letni Kennedy oraz 46-letni Ulysses Grant i Bill Clinton.

W sumie przed Bidenem zaprzysiężonych zostało 45 prezydentów.





15:45 Barack Obama życzy powodzenia nowemu prezydentowi USA

Gratulacje dla mojego przyjaciela, prezydenta Joe Bidena. To twój czas! - napisał Barack Obama











15:42 Jest pierwszy wiadomość od Joe Bidena w dniu zaprzysiężenia

"Nowy dzień w Ameryce" - napisał Joe Biden na Twitterze.









15:37 Zmiany w Białym Domu oznaczają też zmiany w Warszawie

Z Polski wylatuje ambasadorka USA w Polsce Georgette Mosbacher. W drodze na lotnisko miała wyjątkową eskortę.









15:26 Przemówienie Donalda Trumpa

Donald Trump obiecał swoim wyborcom, że wróci do nich - w jakiejś formie.









15:19







15:16 Poznaj bliżej sylwetkę Joe Bidena

Kim jest Joe Biden? Jak toczyła się jego polityczna kariera? Jakich tragicznych wydarzeń doświadczył? O tym wszystkim dowiesz się z naszego artykułu!









15:11

Mamy zdjęcia z ostatnich chwil Donalda Trumpa i Melanii Trump przed Białym Domem.





/ AL DRAGO / POOL / PAP/EPA

/ AL DRAGO / POOL / PAP/EPA







15:08 Amerykańskie media: Donald Trump zostawił notatkę dla Joe Bidena

Dziennikarze ABC News podają, że Donald Trump zostawił w Białym Domu notatkę dla nowego prezydenta.







15:03 Modlitwy w Katedrze św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie

Joe Biden rozpoczyna swój dzień od modlitwy w Katedrze św. Mateusz Apostoła w Waszyngtonie.







15:00 Air Force One odlatuje w stronę Florydy

Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie odlatuje w stronę Florydy.





14:50 Przemówienie Donalda Trumpa

Donald Trump i Melania Trump przed bazą Sił Powietrznych Andrews / Stefani Reynolds / POOL / PAP/EPA





Donald Trump podziękował za współpracę swojej rodzinie. Mogli mieć znacznie łatwiejsze życie, ale wybrali pracę dla was - podkreślił. Kilka słów powiedziała też Melania Trump: Bycie waszą Pierwszą Damą było dla mnie największym zaszczytem. Dziękuję za wszą miłość i wsparcie. Będę się za was modlić. Niech Bóg was błogosławi, niech błogosławi wasze rodziny i błogosławi ten piękny kraj.









14:42 Przemówienie Trumpa

Stworzyliśmy nową siłę zbrojną - Space Force. To byłyby wielkie osiągnięcie dla zwyczajnej administracji, a my nie byliśmy zwyczajną administracją - mówił Trump.

Pracowaliśmy bardzo ciężko, poświęciliśmy wszystko. Jak powiedzieliby sportowcy, zostawiliśmy wszystko na boisku. Nie można było pracować więcej - wskazywał.

Mówił jak trudno zarządzało się w czasie pandemii, ale jako osiągniecie wskazał stworzenie amerykańskiej szczepionki przeciw Covic-19.

Bycie prezydentem było największym zaszczytem i przywilejem w moim życiu. Do widzenia, kocham Was, wrócimy w tej, czy innej formie! Dziękuję Mike’owi Pencowi, Kongresowi, dobrym ludziom z Waszyngtonu. Miejcie dobre życie, zobaczymy się wkrótce! - mówił Trump.

Republikanin życzył też powodzenia nowej administracji.





14:36 Donald Trump żegna się z wyborcami

Donald Trump opuścił już w Białym Domu. W bazie Sił Powietrznych Andrews wygłasza właśnie ostatnie przemówienie.