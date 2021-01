Amerykańska wokalistka Lady Gaga wystąpiła podczas inauguracji Joe Bidena. Uroczystość zaprzysiężenia nowego prezydenta USA uświetniła także Jennifer Lopez.

Lady Gaga / PAP/EPA/WIN MCNAMEE / POOL /

Lady Gaga zaśpiewała hymn USA - przy akompaniamencie orkiestry U.S. Marine Corps.

Wokalistka wystąpiła w czarno-czerwonej sukni przystrojonej złotym gołębiem z gałązką oliwną.



Ceremonię zaprzysiężenia Joe Bidena uświetniła też inna gwiazda muzyki. Jennifer Lopez zaśpiewała "This Land Is Your Land". Akompaniował jej również US Marine Band.



Jennifer Lopez przed występem pozowała do zdjęć z żołnierzami i z ich rodzinami - na schodach prowadzących do budynku Kapitolu.





Jennifer Lopez pozowała na schodach prowadzących do budynku Kapitolu / PAP/EPA/SAMUEL CORUM /

Jennifer Lopez z żołnierzami przed występem / PAP/EPA/SAMUEL CORUM /

22-letnia poetka odczytała swój wiersz

Podczas prezydenckiej inauguracji swój wiersz odczytała 22-letnia poetka Amanda Gorman. Przygotowała utwór "Wzgórze, na które się wspinamy" (ang. "The Hill We Climb"), który napisała pod wpływem szturmu na Kapitol 6 stycznia - informuje stacja NBC.



Bycie Amerykaninem to coś więcej niż dziedziczona przez nas duma. To przeszłość, w którą wchodzimy i jak ją naprawiamy - mówiła Gorman. Nie cofniemy się do tego, co było, ale ruszymy ku temu, co powinno być (..) zastraszanie nas od tego nie odwróci i nie przerwie, ponieważ wiemy, że wtedy naszą przyszłością stanie się bezczynność i inercja - kontynuowała. Odbudujemy się, pogodzimy i wyzdrowiejemy - brzmiały słowa wiersza. Chciałam, by mój wiersz był przesłaniem nadziei i jedności - mówiła Gorman w wywiadzie dla stacji CBS.

Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta USA

Demokrata Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta USA. Podczas ceremonii trzymał dłoń na ponadstuletniej rodzinnej Biblii, podtrzymywanej przez jego żonę Jill.



78-latek jest następcą Republikanina Donalda Trumpa. Jest drugim katolikiem i najstarszą osobą w historii, która obejmuje najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych.



Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i zagrożenie zamieszkami przed Kapitolem nie ma tłumów wiwatujących na cześć nowego prezydenta. Na wielkich błoniach w centrum w ziemię wbito prawie 200 tysięcy flag.