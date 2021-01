Joe Biden zostanie dziś zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że po czterech latach prezydentury Donalda Trumpa do Białego Domu wprowadza się demokrata. Prezydenckiej inauguracji będą towarzyszyły wydarzenia okolicznościowe. Część z nich odbędzie się w formie wirtualnej. O najważniejszych wydarzeniach w Waszyngtonie piszemy w naszej relacji na żywo.

Donald Trump opuścił Biały Dom

Joe Biden o godzinie 18 polskiego czasu zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta USA.

Biden przejmuję władze w USA w momencie głębokiego podziału społeczeństwa i globalnej pandemii, która pochłonęła życie 400 tys. Amerykanów.

Historyczne będzie zaprzysiężenie Kamali Harris, która zostanie wiceprezydentem USA jako pierwsza kobieta, pierwsza osoba czarnoskóra i pierwsza osoba o azjatyckich korzeniach.

Na ceremonii zaprzysiężenia zabraknie Donalda Trumpa, który zerwał z tradycją. Pojawią się za to inni byli prezydenci: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama.

Choć Donald Trump kończy przygodę z Białym Domem, to Waszyngton nie kończy przygody z nim. Proces impeachmentu 45. prezydenta USA w Senacie może się rozpocząć jeszcze pod koniec tego tygodnia.

Centrum Waszyngtonu przypomina strefę wojny. Ulice miasta patroluje Gwardia Narodowa, FBI, policja i straż graniczna. Wznoszone są ogrodzenia, barykady i punkty kontrole; część ulic wyłączono z ruchu, zastawiając je samochodami. Przed Kongres i Biały Dom nie ma dostępu.

Finałem ceremonii zaprzysiężenia będzie koncert "Celebrating America", który poprowadzi Tom Hanks. Wystąpią m.in. Bruce Springsteen, John Bon Jovi, Justin Timberlake.

16:17 Kim jest Kamala Harris?

16:17 Kim jest Kamala Harris?

Wiceprezydent USA zostanie Kamala Harris. O jej pochodzeniu i o jej karierze politycznej przeczytacie w naszym artykule.









Joe Biden będzie najstarszym w momencie zaprzysiężenia prezydentem USA



78-letni Joe Biden rozpocznie prezydenturę jako najstarszy w momencie zaprzysiężenia spośród dotychczasowych przywódców USA. Trump miał podczas swojej inauguracji 70 lat, Ronald Reagan 69. Najmłodsi byli natomiast 42-letni Theodore Roosevelt, 43-letni Kennedy oraz 46-letni Ulysses Grant i Bill Clinton.

W sumie przed Bidenem zaprzysiężonych zostało 45 prezydentów.





15:45 Barack Obama życzy powodzenia nowemu prezydentowi USA

Gratulacje dla mojego przyjaciela, prezydencie Joe Bidenie - to twój czas!











15:42 Jest pierwszy wiadomość od Joe Bidena w dniu zaprzysiężenia

"Nowy dzień w Ameryce" - napisał Joe Biden na Twitterze.









15:37 Zmiany w Białym Domu oznaczają też zmiany w Warszawie

Z Polski wylatuje ambasadorka USA w Polsce Georgette Mosbacher. W drodze na lotnisko miała wyjątkową eskortę.









15:26 Przemówienie Donalda Trumpa

Donald Trump obiecał swoim wyborcom, że wróci do nich - w jakiejś formie.









15:16 Poznaj bliżej sylwetkę Joe Bidena

15:16 Poznaj bliżej sylwetkę Joe Bidena

Kim jest Joe Biden? Jak toczyła się jego polityczna kariera? Jakich tragicznych wydarzeń doświadczył? O tym wszystkim dowiesz się z naszego artykułu!









Mamy zdjęcia z ostatnich chwil Donalda Trumpa i Melanii Trump przed Białym Domem.





15:08 Amerykańskie media: Donald Trump zostawił notatkę dla Joe Bidena

Dziennikarze ABC News podają, że Donald Trump zostawił w Białym Domu notatkę dla nowego prezydenta.







15:03 Modlitwy w Katedrze św. Mateusza Apostoła w Waszyngtonie

Joe Biden rozpoczyna swój dzień od modlitwy w Katedrze św. Mateusz Apostoła w Waszyngtonie.







15:00 Air Force One odlatuje w stronę Florydy

Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie odlatuje w stronę Florydy.





14:50 Przemówienie Donalda Trumpa

Donald Trump i Melania Trump przed bazą Sił Powietrznych Andrews





Donald Trump podziękował za współpracę swojej rodzinie. Mogli mieć znacznie łatwiejsze życie, ale wybrali pracę dla was - podkreślił. Kilka słów powiedziała też Melania Trump: Bycie waszą Pierwszą Damą było dla mnie największym zaszczytem. Dziękuję za wszą miłość i wsparcie. Będę się za was modlić. Niech Bóg was błogosławi, niech błogosławi wasze rodziny i błogosławi ten piękny kraj.









14:42 Przemówienie Trumpa

Stworzyliśmy nową siłę zbrojną - Space Force. To byłyby wielkie osiągnięcie dla zwyczajnej administracji, a my nie byliśmy zwyczajną administracją - mówił Trump.

Pracowaliśmy bardzo ciężko, poświęciliśmy wszystko. Jak powiedzieliby sportowcy, zostawiliśmy wszystko na boisku. Nie można było pracować więcej - wskazywał.

Mówił jak trudno zarządzało się w czasie pandemii, ale jako osiągniecie wskazał stworzenie amerykańskiej szczepionki przeciw Covic-19.

Bycie prezydentem było największym zaszczytem i przywilejem w moim życiu. Do widzenia, kocham Was, wrócimy w tej, czy innej formie! Dziękuję Mike’owi Pencowi, Kongresowi, dobrym ludziom z Waszyngtonu. Miejcie dobre życie, zobaczymy się wkrótce! - mówił Trump.

Republikanin życzył też powodzenia nowej administracji.





14:36 Donald Trump żegna się z wyborcami

Donald Trump opuścił już w Białym Domu. W bazie Sił Powietrznych Andrews wygłasza właśnie ostatnie przemówienie.