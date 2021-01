Zwolennicy Donalda Trumpa wdarli się do Kapitolu, gdzie Kongres zatwierdzał wybór Joe Bidena na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Senat został zmuszony przerwać obrady, z budynku ewakuowano m.in. wiceprezydenta Mike'a Pence'a, przyszłą wiceprezydent Kamalę Harris oraz spikerkę Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Według informacji CNN, Fox News i NBC News, jedna osoba w Kapitolu została postrzelona. Prezydent Donald Trump apeluje do swoich zwolenników o spokój i szanowanie funkcjonariuszy, jednak nie namawia protestujących do opuszczenia Kapitolu.

Grupa zwolenników Donalda Trumpa wdarła się do Kapitolu w Waszyngtonie. W budynku odbywało się posiedzenie Kongresu, który miał formalnie uznać Joe Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich. Obrady przerwano.

Niektórzy protestujący są uzbrojeni. Wdarli się m.in. do Izby Reprezentantów i biura spikerki Nancy Pelosi.

Z budynku ewakuowany został m.in. wiceprezydent USA Mike Pence.

Jedna kobieta na terenie Kapitolu została postrzelona.

Donald Trump zaapelował do swoich zwolenników, by "zachowywali się pokojowo".

Pod Kapitol zmierzają funkcjonariusze stanowi i Gwardia Narodowa.

Do sytuacji doszło wkrótce po przemówieniu Donalda Trumpa przed Białym Domem, gdzie oskarżył on Partię Demokratyczną o "kradzież wyborów" i media o kłamstwa . Twierdził również, że wciąż może wygrać wybory, jeśli wiceprezydent Mike Pence "postąpi dobrze". Wiceprezydent wydał jednak wkrótce potem oświadczenie, w którym stwierdził, że nie może sam odrzucić głosów elektorów. Trump w odpowiedzi oskarżył Pence’a o "brak odwagi", by "zrobić, to co należy zrobić w celu ochrony kraju i konstytucji".

Przed gmachem Kapitolu znajdują się tysiące sympatyków prezydenta USA, którzy uważają że wybory prezydenckie z 3 listopada 2020 roku zostały sfałszowane. Doszło do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego. Część demonstrantów wtargnęła do budynku Kapitolu.

W związku z sytuacją posiedzenie Kongresu Stanów Zjednoczonych zostało przerwane. Z budynku Kapitolu zostali ewakuowani wiceprezydent Mike Pence i przyszła wiceprezydent Kamala Harris.

Protestujący wdarli się m.in. do Izby Reprezentantów, gdzie jeden z demonstrantów stanął na mównicy i zaczął krzyczeć, że Donald Trump wygrał wybory. Padają także hasła "gdzie jest Pence, pokaż się".

Zwolennicy ustępującego prezydenta weszli także do biura spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Pracownicy ewakuowali się stamtąd tak szybko, że pozostawiono włączone komputery z otwartymi skrzynkami mailowymi.

Według doniesień, niektórzy z protestujących są uzbrojeni. CNN podaje, że jedna osoba - kobieta - została postrzelona i jej stan jest ciężki. Nie wiadomo jednak, przez kogo i kto to jest. Także Fox News i NBC News, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa, podały informację o rannej osobie.

CNN podaje także, że wielu funkcjonariuszy zostało poszkodowanych. Przynajmniej jeden z nich trafił do szpitala.

Z części budynku, tej zajmowanej przez Senat, po godzinie już usunięto protestujących. Nie wiadomo jednak, jak wygląda sytuacja z częścią zajmowaną przez Izbę Reprezentantów.

Burmistrz Waszyngtonu Muriel Bowser poinformował, że od godz. 18 czasu miejscowego (od północy w Polsce) będzie obowiązywała godzina policyjna w mieście. Gubernator Wirginii Ralph Northam poinformował, że do opanowania sytuacji wysłał żołnierzy Gwardii Narodowej Wirginii oraz 200 policjantów stanowych.





Trump: Zachowajcie spokój. Pence: Natychmiast opuśćcie Kapitol

Donald Trump na Twitterze zaapelował do protestujących o "wspieranie służb Kapitolu i służb porządkowych". Oni naprawdę są po stronie naszego kraju. Bądźcie pokojowi - napisał.

Ustępujący prezydent USA wkrótce napisał kolejnego tłita, w którym zaapelował "do wszystkich w Kapitolu", by zachowywali się pokojowo i stronili od przemocy. Pamiętajcie, my jesteśmy partią prawa i porządku - szanujcie prawo i naszych dzielnym funkcjonariuszy. Dziękuję - napisał. Komentatorzy wskazują, że Trump nie poprosił protestujących o to, by opuścili Kapitol.

Przemoc i zniszczenia, jakie mają miejsce w Kapitolu, muszą zostać zakończone i muszą zostać zakończone teraz. Każdy, kto jest w to zaangażowany musi uszanować służby bezpieczeństwa i natychmiast opuścić budynek - napisał wiceprezydent Mike Pence. Każdy Amerykanin ma prawo do pokojowego protestu, ale ten atak na nasz Kapitol nie będzie tolerowany, a wszyscy zaangażowani zostaną oskarżeni zgodnie z prawem - podkreślił.

Pence: Nie mogę jednoosobowo zaakceptować lub odrzucić głosów elektorów

Wiceprezydent USA Mike Pence przekazał w środowym oświadczeniu, iż uważa że nie może jednoosobowo zadecydować o zaakceptowaniu lub odrzuceniu głosów elektorów. Dodał, że "podziela obawy Amerykanów dotyczące uczciwości wyborów".



- napisał w oświadczeniu Pence.

Po dokładnym przestudiowaniu naszej Konstytucji, naszych praw i naszej historii uważam, że żaden z tych poglądów nie jest poprawny - dodał zastępca prezydenta USA Donalda Trumpa.



Jednocześnie Pence zastrzegł, że "podziela obawy Amerykanów dotyczące uczciwości wyborów". Zapewnił także, że w Kongresie zostaną wysłuchane zastrzeżenia i "wysłuchane dowody", a decyzje podejmować będą parlamentarzyści.

Zwycięstwo Bidena

Przypomnijmy, że w listopadzie 2020 roku odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, w których najwięcej głosów otrzymał kandydat demokratów Joe Biden. W grudniu elektorzy potwierdzili to, przekazując 306 głosów na Bidena, a 232 na Donalda Trumpa. Zgodnie z konstytucją wyniki głosowania muszą być jednak formalnie przeliczone przez Kongres.

Kongres Stanów Zjednoczonych miał w środę dopełnić formalności uznania Joe Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich w USA.

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.