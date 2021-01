​Donald Trump opublikował na Twitterze film, na którym prosi protestujących, który wdarli się do Kapitolu, by "poszli do domów". Pochwalił ich jednak, nazywając "bardzo wyjątkowymi".

Donald Trump / Twitter

Znam wasz ból, wiem, że was boli. Skradziono nam wybory - powiedział Trump. Ale teraz musicie pójść do domów. Musimy mieć pokój. Musimy mieć prawo i porządek. Musimy szanować naszych ludzi prawa i porządku - mówił Trump.

Nie chcemy, by komukolwiek stała się krzywda - powiedział Trump. To bardzo ciężki czas, nigdy nie było takiego czasu, że takie rzeczy mogły się zdarzyć, że mogą nam to zabrać, nam wszystkim: mnie, wam, naszemu krajowi. To były oszukańcze wybory, ale nie możemy grać tak, jak chcą tego od nas ci ludzie - dodał.

Musimy mieć pokój. Idźcie do domu, kochamy was, jesteście bardzo wyjątkowi - mówił do protestujących, którzy z bronią wdarli się do budynku Kapitolu.

Donald Trump od czasu wyborów prezydenckich oskarża liczne władze stanowe i demokratów o oszustwa wyborcze, nie przedstawiając jednak na to żadnych dowodów.

W Waszyngtonie zwolennicy Trumpa wtargnęli do sali obrad Izby Reprezentantów i Senatu. Według Fox News, CNN i NBC jedna osoba została postrzelona. Stronnicy Trumpa zamierzają przeszkodzić w oficjalnym zatwierdzeniu zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Kongres miał dziś formalnie zaakceptować zwycięstwo kandydata Partii Demokratycznej.