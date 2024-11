"Ja byłem i jestem gotów do walki o zwycięstwo. A teraz mam od Was bardzo mocny mandat poparcia. I pewność, że do tej walki pójdziemy razem. Prawybory za nami. Dziękuję Wam za każdy głos. Dziękuję Radkowi Sikorskiemu za przyjacielską, ale konkretną rywalizację" - napisał na X Rafał Trzaskowski.

Premier zaznaczył, że wyłonienie w prawyborach kandydata, którym okazał się prezydent Warszawy, to dopiero pierwszy krok. Rafał Trzaskowski ma zaprezentować swój program 7 grudnia na Śląsku. Zobacz również: Znamy kandydata KO na prezydenta. Są wyniki prawyborów