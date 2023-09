Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę, na mocy której w tegorocznych wyborach do Sejmu w całym kraju będzie obowiązywała jednostronicowa karta do głosowania. Druga karta będzie dotyczyć wyborów do Senatu, a trzecia - referendum. W piątek rozlosowano numery ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Na jednej karcie będą umieszczone zarejestrowane w danym okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów - uchwałę w tej sprawie podjęła w piątek PKW. Szefowa PKW: Jednostronicowa karta najlepsza Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że Państwowej Komisji Wyborczej zależało, by karty wyborcze miały formę jednej kartki. Wskazała przy tym, że jednostronicowa karta do głosowania jest najlepsza zarówno dla wyborców z uwagi na małą liczbę głosów nieważnych, jak i dla komisji wyborczych, które liczą głosy. W wyborach do Sejmu Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów jest Częstochowa, zaś największym Warszawa - tu do zdobycia jest aż 20 mandatów. Również nazwiska kandydatów do Senatu znajdą się na karcie w formie pojedynczej kartki. Senatorowie wybierani są w 100 jednomandatowych okręgach wyborczych. Trzecią kartą, którą będzie można otrzymać 15 października w lokalu wyborczym, będzie karta referendalna. Rozlosowano numery komitetów W piątek w siedzibie PKW rozlosowano numery list wyborczych dla ogólnopolskich komitetów , które wystawią kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach. W losowaniu numer 1 przypadł KW Bezpartyjni Samorządowcy, 2 - KKW Trzecia Droga Polska 2050-PSL, 3 - KW Nowa Lewica, 4 - KW Prawo i Sprawiedliwość, 5 - KW Konfederacja, 6 - KKW Koalicja Obywatelska. W dalszej kolejności wylosowano numery dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy do Sejmu w więcej niż jednym okręgu. Numer 7 będą miały listy KW Polska Jest Jedna, 8 - KW Polska Liberalna-Strajk Przedsiębiorców, 9 - KW Ruch Dobrobytu i Pokoju, 10 - KW Normalny Kraj.