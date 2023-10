Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Już za nieco ponad tydzień, w niedzielę, wybierzemy na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wzory kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu. Zobaczcie, jak wyglądają formularze, które otrzymamy 15 października.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę, 15 października - to wtedy wyborcy zdecydują, kto będzie sprawował władzę w Polsce przez najbliższe cztery lata. Do "rozdania" jest 460 mandatów poselskich i 100 mandatów senatorskich.

Wybory parlamentarne 2023. Co warto wiedzieć o kartach do głosowania?

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła 15 września uchwałę "zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek do karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" dla obwodów głosowania utworzonych w kraju".

W lokalach wyborczych na każdego wyborcę będą czekały trzy jednostronicowe karty do głosowania. Na pierwszych dwóch kartach znajdą się odpowiednio listy nazwisk kandydatów do Sejmu i Senatu, a na trzeciej - cztery pytania referendalne. Co ważne, wyborcy nie muszą pobierać wszystkich kart - mogą wziąć udział w wyborach, nie uczestnicząc w referendum.

Ze wspomnianej uchwały PKW wynika, że karty do głosowania będą nie tylko jednostronicowe, ale będą też miały różne rozmiary, zależne od okręgów oraz liczby kandydatów w nich startujących. Ich wzory wyglądają następująco:

Wzór karty do głosowania / Państwowa Komisja Wyborcza /

Wzór karty do głosowania / Państwowa Komisja Wyborcza /

W przypadku osób z niepełnosprawnością wzroku mogą być stosowane specjalne nakładki na kartę z alfabetem Braille'a.

Uchwałę PKW wraz z załącznikami znajdziecie TUTAJ .

Wybory parlamentarne 2023. Jak głosować?

Na dole każdej karty do głosowania będzie się znajdować instrukcja, w jaki sposób oddać głos. Samo głosowanie jest proste, ale warto wiedzieć, czego się wystrzegać, by nasz głos nie został unieważniony.

Chcąc oddać głos, należy w kratce przy nazwisku wybranego kandydata (tylko na jednej liście wyborczej) postawić znak "X". Państwowa Komisja Wyborcza interpretuje znak "X" jako dwie przecinające się ze sobą proste linie. Kratki nie można zatem przekreślić czy zamalować; nie można też na niej nanieść innego znaku graficznego.

Stworzenie znaku "X" nie powinno być problemem, ale warto pamiętać, by nie przecinać linii poza obrębem kratki - wtedy głos będzie nieważny.

Głos może być również nieważny wtedy, kiedy przecięcie linii będzie się co prawda znajdowało w kratce, ale same linie będą wykraczać poza nią.

Co ważne, każda z kart musi być opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej oraz okręgowej komisji wyborczej - w przeciwnym razie głos będzie nieważny.

Kart do głosowania nie można uszkodzić

W związku z tym, że karty wyborcze są chronione przez prawo, nie można ich w żaden sposób uszkodzić. Niedozwolone jest również ich wyniesienie z lokalu wyborczego czy odstąpienie innej osobie.

Za takie działanie grozi odpowiedzialność karna w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do dwóch lat.

Referendum 2023. Zobacz, jak będzie wyglądała karta do głosowania

Oprócz wyborów parlamentarnych, 15 października przeprowadzone zostanie również referendum ogólnokrajowe. Znajdą się w nim cztery pytania:

/ RMF FM