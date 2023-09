Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konferencji programowej w Końskich zapowiedział wprowadzenie emerytur stażowych - 38 lat do kobiet, 43 lata dla mężczyzn. To kolejny z punktów programowych, które w ostatnich dniach przedstawiali politycy partii rządzącej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Końskich / Łukasz Gagulski / PAP

W Końskich (województwo świętokrzyskie) trwa konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Podczas spotkania lider PiS przedstawia konkrety programowe partii.

W roku 1980, w Porozumieniach Sierpniowych, była mowa o stażowych emeryturach. Długo to trwało, bo już przeszło 43 lata minęły od podpisania tych porozumień. Dziś mogę z radością powiedzieć, że wprowadzimy emerytury stażowe: 38 lat dla kobiet i 43 lata dla mężczyzn - powiedział prezes PiS.

Dla wielu ludzi bardzo ciężkiej pracy to ważne. Proszę zwrócić uwagę, że jest wiele pań, które zaczęły pracować mając 18 lat, czyli będą mogły przejść na emeryturę w wieku 56 lat. Wielu mężczyzn podobnie - zauważył.

Dla tych ludzi jest to pewna propozycja, nie przymus, żeby to było jasne - każdy może pracować do 67. roku życia. Sądzę, że wielu na tę propozycję czekało - dodał.

Punkty programowe PiS-u

To kolejny z punktów programowych, które w ostatnich dniach przedstawiali politycy partii rządzącej.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił punkt dotyczący rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty.

We wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała poprawę żywienia pacjentów w szpitalach.

W środę doradca prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił punkt zakładający wprowadzenie obowiązku, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców.

W czwartek minister edukacji i i nauki poinformował o kolejnym punkcie programu PiS, czyli dofinansowaniu wycieczek edukacyjnych dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce.