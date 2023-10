Wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach parlamentarnych jest 29 mln 91 tys. 533, z tego blisko 13 tys. wyborców głosujących korespondencyjnie, a 41 314 osób - głosujących przez pełnomocnika. Wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania - przekazał w piątek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak i sekretarz PKW Magdalena Pietrzak / Rafał Guz / PAP

Przewodniczący PKW przypomniał, że frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu w 2019 r. wyniosła niespełna 62 proc., natomiast w referendum w 2015 r. - niespełna 8 proc.

Obwody do głosowania

Jeśli chodzi o dane bieżące na godz. 16 - poinformował - spośród wszystkich 31 497 utworzonych obwodów głosowania, 29 292 to stałe obwody głosowania, 1781 odrębnych obwodów głosowania, a ponadto zostało utworzonych 417 obwodów za granicą, ale ostatecznie jest ich 416 ze względu na zlikwidowanie obwodu w Izraelu. Ponadto, zaznaczył, utworzono osiem obwodów na statkach.

Wyborców uprawnionych do głosowania jest 29 mln 91 tys. 533 osoby, z tego 12 792 osoby to liczba wyborców głosujących korespondencyjnie, a z kolei 41 314 osób to liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika. Ponadto wydano 369 757 zaświadczeń o prawie do głosowania. Liczba członków obwodowych komisji wyborczych wynosi 262 641 osób, natomiast okręgowych komisji wyborczych - 345 osób - powiedział.

Dodał, że otrzymano też 94 zawiadomienia o utworzeniu komitetu, z czego ośmiu odmówiono zarejestrowania.

Kandydaci na posłów i senatorów

Szef PKW poinformował, że w przypadku kandydatów do Sejmu 44 proc. z ogólnej liczby kandydatów stanowią kobiety, zaś mężczyźni - 56 proc.

Dodał, że najwięcej kandydatów do Sejmu zgłosiło się w okręgu wyborczym nr 33, który obejmuje województwo świętokrzyskie. O 16 mandatów będzie walczyło tam 272 kandydatów. Najmniej kandydatów zarejestrowano natomiast w okręgu wyborczym nr 28 obejmującym część województwa śląskiego wokół Częstochowy. Tam o 7 mandatów będzie walczyło 92 kandydatów.

Najstarszy kandydat, a właściwie kandydatka do Sejmu ukończyła 92 lata; najmłodszy kandydat - 21 lat. Średnia wieku kandydatów do Sejmu wynosi przeszło 46 lat - powiedział Marciniak.

W przypadku Senatu - jak poinformował - 81 proc. wszystkich kandydatów stanowią mężczyźni, zaś 19 proc. kobiety.

Najstarszy kandydat do Senatu ukończył 84 lata, z kolei najmłodszy 30 lat. Średnia wieku wszystkich kandydatów do Senatu wynosi przeszło 54 lata - powiedział szef PKW.