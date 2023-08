„Uzyskaliśmy porozumienie w sprawie wszystkich 100 okręgów” – powiedział senator i były prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, ogłaszając pakt senacki. W ramach umowy partie opozycji wystawią wspólnych kandydatów do Senatu.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń w Senacie w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Frankiewicz zaznaczył, że w pakcie możliwe są jeszcze korekty wynikające z przyczyn losowych.

Najważniejsze jest to, że po długich przygotowaniach doszło do porozumienia - mówił Frankiewicz. Jego zdaniem partie kierowały się maksymalizacją wyniku partii opozycyjnych. Oczywiście mityczne parytety też były brane pod uwagę, ale zawsze były drugorzędne - tłumaczył.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podkreślił, że dzisiejszy dzień jest ważny. On ma wymiar nie tylko praktyczny. Po bardzo ciężkiej i intensywnej pracy ustaliliśmy wspólnych kandydatów i kandydatki w pakcie senackim - w tym nadzwyczajnie skutecznym projekcie demokratycznym w wyborach do Senatu. Ale ma też wymiar symboliczny. Jestem przekonany, że tak jak nam się udało ze wzajemnym szacunkiem, ze zrozumieniem własnych racji ustalić wspólną listę do Senatu, też po wyborach będzie nam łatwiej ustalić współpracę. Jestem przekonany, że będzie to po wygranych wyborach, więc ta odpowiedzialność będzie jeszcze większa - zaznaczył i podziękował wszystkim senatorom, którzy wskutek negocjacji stracili możliwość kandydowania w wyborach.

Biedroń: Jesteśmy gotowi, żeby stawić czoło PiS-owi

Pokazaliśmy, że potrafimy się dogadać - stwierdził na konferencji dotyczącej paktu Włodzimierz Czarzasty. To dobrze wróży na przyszłość. Ja mogę państwa i was zapewnić o jednej rzeczy: że w ramach tych 15 miejsc, co do których zgodziliście się, żeby Lewica dbała o te miejsca - m.in. o Warszawę, Katowice, Opole, Kielce - zrobimy wszystko, żebyśmy wspólnie wygrali. Powtórzę, wspólnie wygrali. Nie lewica, nie prawica, nie liberałowie - wspólnie jako opozycja wygrali.

Robert Biedroń przekazał, że cieszy się, że liderzy opozycji znów się spotkali, choć dodał, że spotkań powinno być więcej. Obiecuję państwu, że będziemy się często spotykali, będziemy ze sobą razem pracowali. Chciałem państwu powiedzieć jasno i wyraźnie: jesteśmy gotowi do tych wyborów. Jesteśmy gotowi, żeby stawić czoło PiS-owi i wygrać wybory - mówił.

Lider PSL zwrócił się do wyborców. Podkreślił, że opozycja w wyborach do Senatu pójdzie z różnych komitetów, ale żadna z formacji nie będzie sobie wchodziła w drogę. Powtarzamy to, co okazało się sukcesem 2019 roku. To jest wielka sprawa, że zaufaliście wtedy i powierzyliście stery Senatu demokratycznej opozycji. Nie zawiedliśmy. Wierzę głęboko, że ta grupa - która powiększy się po tych wyborach, dzięki waszej decyzji - będzie jeszcze sprawniej funkcjonować - mówił.

Kosiniak-Kamysz podziękował też obecnym senatorom, którzy utrzymali większość w izbie wyższej, pomimo wielkich nacisków.

W każdym okręgu mamy jednego kandydata w ramach paktu senackiego i tylko na tego kandydata wszyscy głosują - zaznaczył lider PSL.

Szymon Hołownia podkreślał, że jego ugrupowanie pierwszy raz będzie uczestniczyło w pakcie senackim. Pakt senacki jest pokazaniem tego na czym nam w polityce bardzo zależy. W Trzeciej Drodze zależy nam - i po to ją zawiązaliśmy - na rozwiązaniu spraw ludzi, a nie polityków. Na rozwiązywaniu w sposób sprawny, w taki, który pokaże ludziom, że jest nadzieja, że nowa polityka jest możliwa - mówił.

Kandydaci Platformy Obywatelskiej do Senatu

Jak podaje Onet, na liście znaleźli się:

Okręg nr 2 (Jelenia Góra) — Marcin Zawiła

Okręg nr 4 (Wałbrzych) — Agnieszka Kołacz-Leszczyńska

Okręg nr 7 (Wrocław) — Grzegorz Schetyna

Okręg nr 8 (Wrocław) — Barbara Zdrojewska

Okręg nr 9 (Bydgoszcz) — Andrzej Kobiak

Okręg nr 10 (Inowrocław) — Ryszard Brejza

Okręg nr 11 (Toruń) — Tomasz Lenz

Okręg nr 14 (Puławy) — Jan Rajchel

Okręg nr 19 (Zamość) — Marek Lipiec

Okręg nr 21 (Gorzów Wielkopolski) — Władysław Komarnicki

Okręg nr 23 (Łódź) — Artur Dunin

Okręg nr 27 (Sieradz) — Dorota Ryl

Okręg nr 31 (Olkusz) — Grzegorz Małodobry

Okręg nr 32 (Kraków) — Jerzy Fedorowicz

Okręg nr 33 (Kraków) — Bogdan Klich

Okręg nr 34 (Bochnia) — Adam Korta

Okręg nr 36 (Nowy Targ) — Bogusław Waksmundzki

Okręg nr 40 (Legionowo) — Jolanta Hibner

Okręg nr 42 (Warszawa) — Marek Borowski

Okręg nr 43 (Warszawa) — Małgorzata Kidawa-Błońska

Okręg nr 44 (Warszawa) — Adam Bodnar

Okręg nr 51 (Nysa) — Tadeusz Jarmuziewicz

Okręg nr 53 (Kędzierzyn-Koźle) — Beniamin Godyla

Okręg nr 56 (Rzeszów) — Jolanta Kaźmierczak

Okręg nr 58 (Przemyśl) — Adam Woś

Okręg nr 61 (Bielsk Podlaski) — Sławomir Snarski

Okręg nr 62 (Słupsk) — Kazimierz Kleina

Okręg nr 64 (Gdynia) — Sławomir Rybicki

Okręg nr 65 (Gdańsk) — Bogdan Borusewicz

Okręg nr 66 (Tczew) — Ryszard Świlski

Okręg nr 67 (Malbork) — Leszek Czarnobaj

Okręg nr 70 (Gliwice) — Zygmunt Frankiewicz

Okręg nr 71 (Zabrze) — Halina Bieda

Okręg nr 72 (Jastrzębie-Zdrój) — Henryk Siedlaczek

Okręg nr 74 (Ruda Śląska) — Gabriela Morawska-Stanecka

Okręg nr 76 (Dąbrowa Górnicza) — Beata Małecka-Libera

Okręg nr 77 (Sosnowiec) — Joanna Sekuła

Okręg nr 78 (Bielsko-Biała) — Agnieszka Gorgoń-Komor

Okręg nr 84 (Elbląg) — Jerzy Wcisła

Okręg nr 86 (Olsztyn) — Ewa Kaliszuk

Okręg nr 87 (Ełk) — Jolanta Piotrowska

Okręg nr 88 (Piła) — Adam Szejnfeld

Okręg nr 90 (Swarzędz) — Waldy Dzikowski

Okręg nr 91 (Poznań) — Rafał Grupiński

Okręg nr 94 (Leszno) — Wojciech Ziemniak

Okręg nr 95 (Ostrów Wielkopolski) — Ewa Matecka

Okręg nr 96 (Kalisz) — Janusz Pęcherz

Okręg nr 97 (Szczecin) — Tomasz Grodzki

Okręg nr 98 (Stargard) — Magdalena Kochan

Okręg nr 99 (Kołobrzeg) — Janusz Gromek

Okręg nr 100 (Koszalin) — Stanisław Gawłowski

Kandydaci PSL do Senatu

PSL zgłosiło 20 kandydatów. Według Interii są to: