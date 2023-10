Coraz więcej miast decyduje się na zniesienie opłat za bilety komunikacji miejskiej w dniu wyborów. W niedzielę 15 października mieszkańcy wielu metropolii, ale także mniejszych miast będą mogli skorzystać z bezpłatnego przejazdu autobusami czy tramwajami. Ma to ułatwić dojazd do lokali wyborczych, a także wpłynąć na frekwencję wyborczą w całym kraju.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tej pory na darmową komunikację miejską w dniu wyborów zdecydowały się m.in. takie miasta jak: Opole, Białystok, Toruń, Szczecin, Płock, Sosnowiec, Gliwice czy Warszawa.

Kto głosuje, ten się liczy! A kto na najbliższe wybory jedzie komunikacją miejską, ten nie płaci za bilet. 15 października z transportu publicznego w Warszawie będzie można korzystać bezpłatnie. Wszyscy na wybory! - zachęca prezydent Rafał Trzaskowski.

Darmowa komunikacja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Z darmowej komunikacji skorzystają także mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tego dnia będzie można bezpłatnie podróżować autobusami, tramwajami i trolejbusami Transportu GZM. Nie patrzymy gdzie, kto i w jakim celu będzie z tej komunikacji korzystał, ale oczywiście zachęcamy wszystkich by 15 października znaleźli chwilę czasu i wybrali się do swojego lokalu wyborczego. Nie potrzebujemy do tego żadnych zaświadczeń, aplikacji, wsiadamy, korzystamy i jeździmy przez pełne 24 godziny bezpłatnie - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM szef Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Bezpłatna komunikacja obejmie wszystkie pojazdy jeżdżące pod szyldem Transport GZM na terenie 56 gmin województwa śląskiego.

Pierwszy raz w Szczecinie

W Szczecinie z kolei darmowa komunikacja na wybory to nowość. Taką decyzję na wrześniowej sesji podjęła Rada Miasta. Bezpłatny przejazd dostępny będzie dla mieszkańców Szczecina oraz gmin Police, Dobra i Kołbaskowo. W związku z wyborami nastąpi też drobna korekta rozkładu jazdy. Autobusy linii 227 będą kursować według rozkładu jazdy z dni powszednich. Linia jeździć będzie między ulicą Łukasińskiego a Głębokim.